Nuova passeggiata per i monzesi: nel centro storico aperto un altro cantiere

Una nuova passeggiata per i monzesi nel centro storico.

Dopo quello in via Pesa del Lino anche in via Italia è stato attivato un nuovo cantiere finalizzato alla manutenzione del corso nel centro storico. In particolare, il lavoro degli operai servirà alla sistemazione delle buche formatesi per via dei dei sampietrini sconnessi. Così da mettere in sicurezza l'area pedonale ed evitare cadute ai passanti.

L'area dei lavori nel centro storico, di fronte alle attività commerciali, resterà inaccessibile e circoscritta col nastro segnaletico fino alla fine dei lavori.