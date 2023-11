Addio all'incrocio più pericoloso della Brianza: al via i lavori per la sua messa in sicurezza

Al via il cantiere per la riqualificazione dell’incrocio più pericoloso della Brianza: quello della Sp177 e viale Monza, tra i comuni di Arcore e di Usmate Velate. Dalla provincia di Monza e Brianza comunicano che “perfettamente in linea con la tabella di marcia e le previsioni iniziali, sono stati consegnati ufficialmente all’impresa aggiudicataria della procedura di gara i lavori di riqualificazione dell’incrocio della SP 177 e Viale Monza, tra i Comuni di Arcore e Usmate Velate”. Uno dei tratti stradali, di competenza della provincia, tra i più pericolosi della Brianza e dove spesso si sono verificati incidenti stradali molto gravi.



“Frutto di un’ottima collaborazione fra le amministrazioni coinvolte, a seguito del protocollo di intesa siglato dalla provincia con la prefettura di Monza e Brianza e i comuni di Arcore e Usmate Velate, obiettivo dell’intervento è quello di ridurre drasticamente l’incidentalità e il numero dei sinistri – precisano dagli uffici della provincia -. Per farlo, è stata adottata una riorganizzazione delle precedenze all’interno dell’incrocio, modificando la viabilità attuale con una soluzione che regolamenti in maniera più ottimale i flussi veicolari mediante una rotatoria cosiddetta ‘alla francese’ o ‘europea’, lasciando una corsia dedicata per la direzione Arcore-Vimercate”.



Questo tipo di soluzione costringerà il flusso di traffico proveniente da Vimercate verso Arcore non più a proseguire direttamente la sua marcia, ma a rallentare la velocità di percorrenza per immettersi in una intersezione in cui si deve concedere la precedenza. Chi proviene da Arcore in direzione Usmate Velate, invece, nella svolta a sinistra non avrà più interferenze con i veicoli che spesso arrivano a forte velocità. “Si tratta di uno dei tanti interventi che non potevano più aspettare. Non appena abbiamo avuto a disposizione le risorse necessarie ci siamo attivati immediatamente con le altre amministrazioni interessate per trovare una soluzione, e questo è il risultato, con la speranza, ma anche la fiducia, che l’obiettivo previsionale si mantenga tale a conclusione degli interventi” ha commentato il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio.



Il comune capofila di Usmate Velate e il comune di Arcore hanno sostenuto al 50% le spese per gli incarichi di progettazione, mentre la fase di affidamento, esecuzione e collaudo è in capo alla provincia per un importo complessivo di 144mila euro. A partire dai prossimi giorni verrà avviata la fase di cantierizzazione, per poi procedere successivamente con la realizzazione delle opere di riqualificazione dell’incrocio.