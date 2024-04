Intervento urgente: operai al lavoro, traffico e bus deviati

Operai al lavoro a Monza dalle 10 di questa mattina, lunedì 15 aprile. Da questa mattina è chiuso al traffico un tratto di via Monti Tognetti in prossimità di viale Cesare Battisti. Sono previste anche deviazioni delle linee bus.

“La chiusura è necessaria per effettuare un intervento in urgenza nelle immediate vicinanze dell' incrocio con viale Cesare Battisti – annuncia con un post su Facebook l’assessore alla Viabilità Giada Turato -. Sul posto i tecnici dell’ufficio Strade e gli agenti della polizia locale per gestire il traffico, fino al ripristino della normale circolazione”.