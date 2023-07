La storica villa brianzola che è stata acquistata all'asta da un privato

Villa Biraghi resta in “casa”. Ad acquisire all’asta la storica dimora di Lazzate è stata la Locar srl, realtà legata alla nota impresa edile locale dei Fratelli Andrea e Luca Lo Cicero, già patron dell’Ardor Lazzate calcio.

"A comunicarcelo la stessa azienda - ha spiegato il sindaco Andrea Monti -. L’acquisizione dovrà poi essere perfezionata nelle prossime settimane. La società ha contattato subito il comune per un confronto per discutere il recupero della villa. Questa è per noi una notizia positiva, non nascondiamo la soddisfazione per il fatto che evidentemente la progettualità e l’impegno inserito nel programma di mandato Lazzate 2030 ha creato le condizioni perché gli investitori si facessero avanti. Questo è il primo per passo per lavorare fin da subito a questo progetto insieme a chi vuole sposare il nostro motto “Io amo Lazzate”, contribuendo a fare la propria parte per rendere ancora più bella la nostra Lazzate”. La villa, realizzata nel 1700, si compone attualmente di una parte a residenza ed una a laboratorio, entrambe libere.