Monza non dimentica la sua Lea: una grande fiaccolata per la legalità

Sono passati 14 anni da quando Lea Garofalo è stata barbaramente uccisa e il suo corpo carbonizzato trovato nelle campagne di San Fruttuoso. Monza non dimentica la sua Lea, quella giovane mamma che si era opposta alla malavita e che ha pagato con la vita il suo gesto coraggioso.

Il 24 novembre Monza la ricorderà con una grande fiaccolata. In cammino per la legalità: questo il titolo dell’iniziativa giunta quest’anno alle seconda edizione. Era il 24 novembre 2009 quando Lea Garofalo venne uccisa per mano dei sicari. La fiaccolata partirà alle 18 dal Giardino Lea Garofalo, al parco della Boscherona. Un silenzioso cammino di 3 km fino ad arrivare al cimitero di San Fruttuoso dove c’è una targa in sua memoria.

Poi sabato 25 novembre, nella giornata contro la violenza di genere, Lea Garofalo verrà ricordata con due appuntamenti: alle 11 in Arengario con musica e poesia a cura di Francesca Prestia e Antonetta Carrabs, e alle 18 alla libreria Virginia&Co di via De Gradi 7 con la presentazione del libro “La scelta di Lea”. L’autrice Marika De Maria dialogherà con Sergio Cucci di Libera.

Le manifestazioni sono state promosse da Libera contro le mafie Monza e Brianza e da Auser Monza e Brianza. Hanno aderito: Cgil, Cisl, Uil, Acli Monza e Brianza, Anpi Monza, Anpi Monza e Brianza, Osservatorio contro le mafie Peppino Impastato, Consulta di San Fruttuoso, Consulta di Sant’Albino, Associazione culturale San Fruttuoso, Arci Scuotivento, Un ponte per, Comitato San Fruttuoso Bene Comune, Brianza SiCura, Gruppo di lettura San Fruttuoso.