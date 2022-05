La Lilt compie 50 anni e si rifà il look: ma servono fondi

Con la prima simbolica picconata sono partiti i lavori di realizzazione di Casa Lilt (Lega italiana lotta tumori), proprio nell’anno in cui l’associazione celebra 50 anni di presenza sul territorio di Monza. L’ambulatorio di via San Gottardo raddoppierà gli spazi grazie alla ristrutturazione totale e all’annessione dei due piani superiori.

La nuova Casa Lilt

La casa monzese della prevenzione e della diagnosi precoce dopo mezzo secolo di attività in città si rifà il look. Ma ha bisogno del sostegno dei brianzoli. Giovedì 5 maggio l'avvio simobolico del cantiere con il primo colpo di piccone. Poi l'inizio reale dei lavori con un completo intervento di ristrutturazione della sede di via San Gottardo: 700 metri quadrati, 5 piani, 6 sale mediche, 1 palestra di riabilitazione, 2 sale per la fisioterapia, 1 studio di psiconcologia, 6 uffici di assistenza e altre attività di missione. Il tutto per un investimento di 2 milioni di euro. Fondamentale quindi l'aiuto del territorio.

I servizi

Sarà questa la nuova casa della salute e della prevenzione che, quando entrerà a regime entro l'autunno del 2022, effettuerà 36mila prestazioni tra esami e visite di diagnosi precoce oncologica, riuscendo ad assistere circa mille malati all’anno. Come sempre supportati da un team medico specializzato in oncologia, con l'ausilio di attrezzature diagnostiche di ultima generazione, tempi di attesa brevi, attenzione al paziente e finalità sociale. Ma non solo. La nuova casa Lilt di Monza sarà anche un punto di riferimentro per l'accompagnamento alle terapie e per la richiesta della fornitura di presidi, assistenza sociale e sussidi economici. I volontari della Lega italiana lotta contro i tumori saranno presenti anche nel reparto di Oncologia dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Una storia che prosegue da 50 anni

“La Lilt ha aperto il suo primo ambulatorio nel 1963 proprio in Brianza e 50 anni fa quello di Monza - spiega Gianfranco Scaperrotta, direttore sanitario di Lilt Milano Monza Brianza -.In tutto questo tempo per molte persone siamo diventati un punto di riferimento sul territorio per la diagnosi precoce oncologica. Oggi il tumore fa meno paura di quando abbiamo iniziato la nostra missione perché possiamo individuare carcinomi millimetrici. È una malattia cronica che accompagna 1 persona su 17 per tutta la vita, con 100 nuove diagnosi al giorno in Italia. Perciò curare non basta più, bisogna imparare a convivere con il tumore. Casa Lilt risponde all’esigenza di una prevenzione per tutti e su misura: un polo oncologico a tutto tondo che si occupa di salute e benessere prima, durante e dopo la malattia”. La Lilt è presente a Monza da mezzo secolo: dal 1972 in via Lecco e poi dal 2003 nello Spazio Lilt di via San Gottardo, una palazzina di cinque pianifrutto di un lascito testamentario. Il gesto di solidarietà da parte di una cittadina monzeseche credeva nella missione dell’Associazione.

Come aiutare

“Sostenere la ricerca, la cura e l’assistenza significa dare ossigeno alla speranza: per questo siamo orgogliosi di avere qui a Monza Casa Lilt - spiega il sindaco Dario Allevi -. Una presenza di mezzo secolo in città a servizio della salute pubblica in cui la parola chiave è alleanza: quella con le altre strutture sanitarie di eccellenza, quella con il generoso mondo del volontariato, quella tra le istituzioni cittadine. A quanti stanno vivendo la lotta contro questa malattia ribadiamo l’invito a chiedere il giusto sostegno per non sentirsi soli e per condividere i migliori percorsi personalizzati di cura e di guarigione: ringrazio Lilt per la professionalità e la profonda umanità che dedicano a questo straordinario servizio”. Si può sostenere il polo oncologico in tanti modi: da una piccola donazione fino all’adozione di una sala medica o di un piano intero. Oppure partecipando agli eventi di Lilt, come la storica marcia Formula Uno in programma per il 2 giugno in Autodromo.