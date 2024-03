Oltre 17mila mq di prato trasformati in cantiere con un impianto di betonaggio

Oltre 17mila mq di prato che per 3 anni diventeranno un cantiere, con tanto di deposito chimico a 30 metri di distanza dal giardino della scuola materna, e vicino alle case. Ecco come sarà il cantiere di Pedemontana a Lesmo. Il piccolo comune brianzolo (con poco più di 8mila abitanti) ospiterà una vera e propria mini fabbrica per la realizzazione di quella maxi autostrada che attraverserà Lesmo per 3 km (di cui meno di uno in tunnel). I residenti sono molto preoccupati. "Il maxi cantiere nell’area agricola è un’opera impattante per tutta la collettività. Ma soprattutto per i bambini che frequentano la scuola materna e per chi vive lì accanto in via Ungaretti e in via Caduti per la Patria", ha ribadito il Comitato No Pedemontana Lesmo-Arcore-Camparada

Come sarà il maxi cantiere

Nella grande area, come è stato annunciato nell’incontro pubblico di lunedì 25 marzo, ci saranno molti servizi: la guardiola, i bagni, gli uffici, l’infermeria, gli spogliatoi, l’area per il lavaggio dei mezzi, il magazzino, le baracche ad uso deposito, la pesa degli automezzi, il distributore di gasolio, il disolietore, il dissabbiatore, il parcheggio dei tir, il parcheggio delle auto dei lavoratori, l’impianto di betonaggio, l’accumulo di acqua per l’impianto di betonaggio con il riscaldatore, l’impianto misto stabilizzato, l’area di stoccaggio del materiale di risulta demolizione, l’area di stoccaggio, l’officina, la tettoria di protezione sabbia, la scarrabile per la raccolta dei metalli e quella per la raccolta degli inerti e un deposito dei prodotti chimici. Una vera e propria fabbrica di costruzioni che durerà circa 3 anni con l’officina attiva 16 ore al giorno e le betoniere 10 ore al giorno. Verranno installati pannelli fonoassorbenti ma la paura e i timori dei residenti (ma non solo) sono alti. E accanto alla grande area del cantiere ci saranno anche 2 aree tecniche (di deposito mezzi e scavi): una tra via Parco e la via che conduce alla Canonica, e l’altra di fronte alle case di via Monti.

Le preoccupazioni dei cittadini

I residenti e il Comitato sono molto preoccupati. “A ottobre 2023 sono stati eseguiti i primi monitoraggi, per capire anche l’inquinamento acustico - hanno spiegato -. Da Pedemontana ci hanno confermato che ulteriori monitoraggi verranno effettuati anche in corso d’opera e al termine dei lavori. Abbiamo chiesto i risultati dei monitoraggi di ottobre, ma ci hanno riferito che da Arpa non sono ancora arrivati i risultati. Non è ammissibile dopo 5 mesi”: che cosa succederà durante il cantiere?". Ma c’è un’altra preoccupazione: qualora ci fossero ritardi nella realizzazione dell’opera il general contractor dovrà pagare penali che, secondo quanto riferito durante la serata pubblica, dovrebbero ammontare a circa 40 mila euro per ogni giorno di ritardo. “Temiamo che, se ci saranno intoppi, gli operai lavoreranno anche di notte incrementando così il disagio ai residenti”.

Le prime bonifiche ad aprile 2024

Intanto è già pronto il crono programma che prevede interventi già a partire da aprile. “A Lesmo nelle prossime settimane ci saranno le bonifiche belliche – hanno spiegato -. Interventi che in questi giorni sono già in atto a Usmate Velate. A giugno invece ci saranno gli interventi per quanto riguarda i sottoservizi che passano nell’area interessata dal cantiere e dai lavori; e a settembre gli scavi veri e propri”. La popolazione è molto preoccupata per il grande impatto che l’opera avrà su Lesmo, temendo soprattutto una paralisi del traffico lungo una strada dove già adesso, nelle ore di punta, si transita a passo d’uomo. Il Gruppo No Pedemontana ha già chiesto ai vertici di Pedemontana la possibilità di valutare lo spostamento in zona più idonea del cantiere previsto a Lesmo accanto alla casa cantoniera della Provincia con ingresso diretto dalla Sp135,