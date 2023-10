"Presidente Mattarella fermi lei Pedemontana": la lettera della brianzola al presidente della Repubblica

Presidi, incontri, catene umane, camminate, raccolta firme, carte bollate. Tutto per dire no a Pedemontana la grande autostrada che taglierà la Brianza e che verrà realizzata con l’obiettivo di diminuire il traffico e velocizzare gli spostamenti. Ma c’è chi non ci sta e si appella anche al presidente della Repubblica perché intervenga per bloccare la grande infrastruttura. Lo ha fatto una donna che vive ad Arcore che ha inviato nei giorni scorsi un’email direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Caro Presidente, mi permetto di scriverLe per informarLa di un vergognoso progetto che si realizzerà nella zona in cui abito – si legge nella lettera poi inviata anche a MonzaToday -. Si tratta della costruzione di un' autostrada, esattamente la Pedemontana. Un' autostrada ad 8 corsie (credo pari all' Autostrada del Sole) che attraverserà i nostri paesi distruggendo ogni possibilità per noi cittadini, di ritrovare quel minimo di respiro verde che ancora rimane. Questa Autostrada passerà attraverso case, vicino a scuole, asili (Scuole di Peregallo - Lesmo), vicino ad ospedali (Lega del filo d'oro - Lesmo), distruggerà parchi (Parco Pane - Usmate), distruggerà la falda acquifera del sottosuolo, e farà danni, ecologici e non solo, a non finire. Danni che si ripercuoteranno per sempre su di noi, sui nostri figli e nipoti”.

Nella sua missiva la brianzola ricorda al presidente Mattarella le grandi battaglie portate avanti in questi mesi dai comitati e dai cittadini che fin da subito si sono dimostrati contrari a Pedemontana. "Chiedo a lei signor Presidente, perché dobbiamo lasciare che interessi economici e politici debbano prendere il sopravvento sulla volontà dei cittadini? – prosegue la missiva -. Perché non si valuta l'inutilità di questo progetto? Pensiamo che non ci sia nessuna necessità di una nuova autostrada che, presumibilmente dati i costi, andrà deserta, subendo la stessa sorte della recente e vicina autostrada BreBeMi per la maggior parte inutilizzata. In un mondo dove non si fa altro che parlare di ecologia, territorio, ambiente; Le sembra possibile che si verifichi un tale scempio? Grazie se mi avrà letto, il mio scopo era quello di informarLa e magari di sperare in un miracolo”.