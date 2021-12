Da Monza al Polo Nord, i bimbi spediscono migliaia di lettere per Babbo Natale

Da Monza e dalla Brianza al Polo Nord. Sono state migliaia le letterine che i bambini anche quest’anno hanno imbucato all'indirizzo di Babbo Natale nelle centinaia di cassette delle lettere affidandole agli 89 uffici postali della provincia.

Giorgia Lattuca, portalettere che lavora nel Centro di Distribuzione di Poste Italiane a Meda, racconta che nel mese di dicembre le cassette postali si riempiono di letterine colorate che donano gioia anche i portalettere.

I bambini si affidano a Poste Italiane per consegnare lettere che contengono i loro desideri, che riguardano le cose più diverse, ovviamente giocattoli ma anche speranze e pensieri legati a questo momento storico che stiamo vivendo.

Danay ad esempio non chiede regali a Babbo Natale, ma scrive “Quest’anno vorrei ringraziare Dio per avere la salute. Vorrei che porti la pace e la gioia a tutti i bambini del mondo”. Sere, la mamma di Leonardo e Benedetta, si rivolge a Santa Claus con una speranza: “Ti chiedo di portare a tutti tanta felicità come quella che c’è nella nostra famiglia, anche se ogni giorno dobbiamo superare tante difficoltà”. Edo invece è più diretto: “Caro Babbo Natale come stai? Vorrei tanto il videogioco della NBA e di Super Mario, 10 bustine di figurine e un libro che parla di gemme. Ti ho fatto un bel disegno, gira il foglio e guarda!”.