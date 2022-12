Il 'cantore del Monza' che ha scritto un libro sui bagaj

"Lui è il cantore del Monza, lui si chiama Fiorenzo Dosso e con lui siamo in zona medaglie per chi sa più formazioni del Monza". Così Adriano Galliani nei giorni scorsi ha 'battezzato' davanti ai giornalisti il giornalista sportivo Fiorenzo Dosso, monzese, grande tifoso del Monza fin da quando bambino calcava le tribune del Sada con il suo papà. Fiorenzo Dosso nelle scorse settimane ha pubblicato un libro dedicato proprio ai bagaj.

Si intitola "Amarcord il mio Monza" la fatica letteraria del grande tifoso che, con passione, non ha mai smesso di tifare per i biancorossi e che a loro ha dedicato un libro di amarcord, di ragazzino primo e di cronista poi che ha da sempre legato la sua vita ai colori della sua città. "Scrivere di calcio mi è sempre piaciuto tantissimo - racconta Fiorenzo Dosso a MonzaToday -. Sono stato per molti anni corrispondente per il Corriere dello Sport Stadio poi, però, quando il Monza è finito in D la mia collaborazione si è interrotta". Ma non la sua passione e quei 25 anni di spogliatoio e tribuna che gli hanno permesso di creare una sorta di amarcord fatto di personaggi, partite e curiosità che ha proseguito sulla testata MonzaNews.

"Adriano Galliani ha sempre apprezzato i miei amarcord - prosegue -. Tanto che ha voluto che partecipassi alla redazione del libro per i 110 anni della squadra". Ma nel frattempo Fiorenzo Dosso ha proseguito anche nella pubblicazione dei suoi amarcord su MonzaNews che adesso sono diventati una raccolta di passioni, ricordi, emozioni del tifoso (in primis) oltre che del giornalista che fin da bambino amava indossare i colori biancorossi: 245 pagine, il racconto di 40 partite, il ricordo di 40 personaggi tra cui Sanseverino, Saini, Frosio, Radice. Fino alla promozione in serie A. "Una promozione ritardata di un anno - prosegue -. A Pisa ho sofferto tantissimo". Poi una immensa stima per Galliani "è il grande innamorato del Monza" aggiunge.

Ma in questi anni il calcio è profondamente cambiato. Lo sa bene anche Fiorenzo che ha nostalgia di quegli anni in cui con il giocatore c'era un rapporto diretto, quando sui campi di allenamento si entrava con maggiore libertà. Ma quell'amore di Dosso per il Monza non è affatto sbiadito: basta scorrere il suo profilo Facebook per ritrovare quegli occhi lucidi e innamorati di chi attende con ansia l'appuntamento (qualche volta doloroso) con i suoi campioni.

Il libro "Amarcord il mio Monza" è disponibile on line e nelle librerie monzesi Libri e Libri di via Italia e Il Libraccio di via Vittorio Emanuele.