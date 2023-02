Nell'ex falegnameria brianzola un nuovo supermercato completamente green

Lidl ha aperto un nuovo supermercato in Brianza. Questa mattina, giovedì 16 febbraio, taglio del nastro di un nuovo punto vendita Lidl a Bovisio Masciago. Il supermercato si trova tra via Desio e via Fortuzzi e alla cerimonia di inaugurazione era presente anche il sindaco Giovanni Sartori. Nel supermercato sono stati assunti 32 nuovio collaboratori. Lo store sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20.30.

"Il nuovo store di Bovisio Masciago è stato realizzato con l’obiettivo di ridurre al minimo il suo impatto sull’ambiente, tramite l’utilizzo di tecnologie innovative nell’ambito della gestione energetica, nonché metodi di costruzione mirati ad una maggiore sostenibilità - si legge nella comunicazione ufficiale di Lidl -. La struttura, infatti, con un’area vendita di oltre 1.300 mq, nasce dall’intervento di riqualificazione di un’area dismessa dove sorgevano un complesso residenziale e un’ex falegnameria, con conseguente consumo di suolo pari a zero. Oltre a disporre di un impianto fotovoltaico da 163 kWp, l’edificio rientra in classe energetica A2 ed è dotato di ampie vetrate che favoriscono la luce naturale per ridurne i consumi. Sempre in ottica green, il 100% dell’energia utilizzata dal punto vendita proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED di cui è fornito consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione".

Oltre al nuovo supermercato, l’azienda ha infine realizzato alcune opere di urbanizzazione riguardanti la viabilità di Via Desio. Nel dettaglio, la Catena si è presa carico della modifica del marciapiede esistente, realizzando un nuovo passaggio ciclopedonale protetto lungo il tratto di strada che dal centro porta alla periferia della città.