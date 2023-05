Multe per chi passa con il rosso: due nuovi T-red nel comune brianzolo

Al quartiere Mombello e al Villagio Fiori. A breve nelle strade di Limbiate saranno attivati due nuovi T-red. Dopo l'entrata in funzione del semaforo con telecamera all’incrocio tra via Monte Bianco e Monte Rosa, l’amministrazione comunale ha infatti deciso per il posizionamento di due nuovi impianti per rilevare le infrazioni all’intersezione tra via Monte Bianco e via Tonale, nel quartiere Mombello, e all’incrocio tra corso Como e via Bonaparte, al Villaggio Fiori.

La decisione per volere della giunta del sindaco Antonio Domenico Romeo e guardando alla relazione tecnica del comandante della polizia locale Pasquale Tardi dalla quale è emerso che la Sp 527 (via Monte Bianco) e la Sp 44 bis (corso Como) rientrano tra i tratti stradali più pericolosi del territorio comunale, negli anni oggetto di diversi sinistri stradali gravi o mortali. Di qui, appunto, la scelta di attivare il sistema di rilevazione automatica delle violazioni alle norme dell'impianto semaforico nelle due intersezioni o per sanzionare gli automobilisti che passano con il rosso. La volontà dell'ammnistrazione, quella di migliorare la sicurezza specie per pedoni e ciclisti. Regione per la quale, si legge nella recente delibera, "è necessario adottare gli opportuni controlli con un sistema di gestione del traffico cittadino e ampliare le proprie attività nel settore del monitoraggio e controllo della mobilità, mediante la dotazione di sistemi elettronici per il controllo e la gestione del traffico, di tipo avanzato e completo".

Niente più spazio, dunque, per gli automobilisti più incauti.