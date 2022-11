Il comune brianzolo dove il Natale arriva più tardi (e con metà delle luci)

Muggiò si prepara al Natale. In città sono iniziati i lavori di installazione delle luminarie natalizie. Ma rispetto all'anno scorso le luci in città saranno la metà. Questa la decisione resa nota dall'amministrazione comunale per garantire atmosfere natalizie ai cittadini e favorire lo shopping a fronte dei rincari connessi ai consumi energetici.

"Visto il periodo storico in cui ci troviamo e alla crisi che stiamo tutti vivendo, abbiamo deciso di adeguarci al contenimento di consumo di energia, non privando però i cittadini di vivere un Natale armonioso e non sottraendo la gioia e il calore che anche le sole luci in giro per le vie riescono a trasmettere" hanno spiegato dal municipio.

"Le luminarie installate saranno cento, metà dello scorso anno ma distribuite sullo stesso percorso. Sono archi a luce calda, che consumeranno complessivamente 4 kw/ora (l’equivalente di poco più di un appartamento con contatori da 3 kw/ora). Quest’anno le luci verranno accese il 7 dicembre, anziché a fine novembre, e verranno spente il 6 gennaio 2023. Le ore durante le quali rimarranno accesi gli archi luminosi saranno meno rispetto agli anni passati: dalle 16:30 alle 23:00, ad eccezione della notte di S. Natale e la notte di San Silvestro, durante le quali le luci rimarranno accese".

Le luci natalizie illumineranno anche Villa Casati, sede del Municipio, e il Campanile della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, con la stessa tipologia di luci a basso consumo e rispettando gli stessi orari delle altre luminarie.