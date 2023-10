La grande area trasformata in luna park con 52 attrazioni per grandi e piccini

A Brugherio arriva il luna park: 4 giorni di giostre e di divertimento nell’area di via Turati. In occasione della festa patronale torna il tradizionale appuntamento con le giostre che saranno presenti da venerdì 6 ottobre a lunedì 9 ottobre.

Tra le 52 attrazioni presenti per adulti e bambini, la novità è il No Limit, un pendolo frontale con rotazione a 360° che promette di regalare al pubblico forti emozioni e scariche di adrenalina. “È un piacere per noi tornare a Brugherio con le nostre attrazioni – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori del Luna Park – Per l’occasione abbiamo inserito una novità all’interno del parco divertimenti che farà impazzire i visitatori più coraggiosi. Saranno quattro giorni intensi di divertimento, emozioni e adrenalina per tutte le età”.

Il Luna Park di Brugherio è aperto venerdì 6 e sabato 7 ottobre dalle ore 15 a mezzanotte, mentre domenica 8 e lunedì 9 ottobre dalle ore 10 a mezzanotte.