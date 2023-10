A Monza c'è un salotto speciale dove la parola d'ordine è emozionarsi

“Vogliamo regalare un’ora di emozioni. Conquistare il nostro pubblico, non solo con un fumante piatto di risotto e un calice di vino, ma soprattutto vogliamo farlo sognare con le nostre esibizioni. Conquistarlo con quei giochi di prestigio, quell’antichissima arte della manifestazione teatrale dell’impossibile”.

Si chiama “Il salotto dei prestigi” il progetto ideato e promosso dal monzese Simone Riva (nella vita insegnante in una scuola di Monza) e dall’amico Matteo Andronio (giornalista originario di Pavia che ora lavora in una multinazionale in Polonia). I due giovani – diventati amici proprio per la comune passione per i giochi di prestigio – da tempo cullavano l’idea di organizzare qualcosa di speciale che avvicinasse il grande pubblico al mondo della magia. Ma secondo un’idea diversa da quella spesso diffusa di giochi che lasciano sì il pubblico a bocca aperta, ma soprattutto con la mente impegnata a capire come fa il prestigiatore a fare quel trucco. Simone e Matteo avevano (e hanno) un altro obiettivo: fare emozionare il pubblico, non regalando una serata di grattacapi alla ricerca della soluzione dell’enigma. Ma far trascorrere una serata diversa, regalando quella magia che fa tornare bambini, che fa emozionare, che fa spalancare gli occhi e stupire il cuore lasciando da parte la mente alla ricerca della soluzione.

Un progetto che adesso è diventato realtà in quell’enoteca nel cuore di Monza dove una volta al mese si vive la magia “da salotto”. Il prossimo appuntamento è per il 2 novembre dalle 19.30 alle 21.30 a Il Mulino di via De Amicis. Un salotto per “pochi”: uno spettacolo – intervallato da un piatto di risotto e un calice di vino – durante il quale massimo 35 spettatori potranno farsi catturare dal magico mondo dei giochi di prestigio con prestigiatori che certamente li lasceranno a bocca aperta. Un salotto dove si alternano nei vari spettacoli i 6 prestigiatori: Matteo Andronio, Aurelio Paviato, Simone Riva, Tony Polli, Samuele Rota, Diego Allegri

"Tutto è nato alcuni anni fa - spiegano Matteo Andronio e Simone Riva a MonzaToday -. Entrambi siamo grandi appassionati di giochi di prestigio e avevamo voglia di diffondere la nostra concezione di magia come emozione”. Il debutto – fallimentare – in un locale di Milano. Poi Matteo che per lavoro si trasferisce in Polonia e lì, a Varsavia, quel progetto che tanto avrebbe voluto realizzare in Italia diventa realtà. “Uno spettacolo al mese in un locale - prosegue -. Nel frattempo la creazione di un gruppo di studio di magia con addetti ai lavori. Un’occasione per crescere, migliorare e confrontarsi”. Il tutto con l’unico obiettivo di regalare ogni sera un’emozione unica e diversa al pubblico che chiedeva solo di sognare. Il progetto adesso è ripartito in Italia. “Ognuno dei professionisti che si esibisci ha uno stile diverso - conclude Simone Riva -. Oltre a far sognare vogliamo che, soprattutto dopo la pandemia, le persone tornino a condividere e non c’è niente di meglio che la condivisione a tavola. Così che lo spettacolo si trasforma anche in un momento conviviale, in un’esperienza indimenticabile”. Con la promessa che la magia continuerà ad allietare le serate (non solo dei brianzoli). Ma come in ogni gioco di prestigio è fondamentale la suspence con nuove emozionanti sorprese sempre attraverso quell'antica arte teatrale dell'impossibile.