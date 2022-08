Una maglia celebrativa per il debutto del Monza in Serie A

Il Monza festeggia il debutto in serie A con una maglia celebrativa. E non poteva essere altrimenti. Sabato 13 agosto i bagaj indosseranno una maglia “speciale” per la prima partita di campionato contro il Torino.

Sulla divisa la scritta "La prima in serie A U-Power Stadium 13.08.2022 Ac Monza-Torino Fc". Un ricamo che è già entrato nella storia dei biancorossi che per la prima volta, dopo oltre un secolo di storia, raggiungono la massima serie. I tifosi applaudono questa scelta e c'è già chi spera in un'edizione limitata (per veri tifosi) di questa maglietta che i ragazzi di mister Stroppa indosseranno sabato sera.

Intanto ci si prepara al debutto in serie A: designata la rosa arbitrale. Il match - che inizierà alle 20.45 - sarà arbitrato da Maurizio Mariani (da Aprilia); assistenti Stefano Liberti di Pisa e Christian Rossi di La Spezia; quarto ufficiale Giacomo Camplone di Pescara; VAR Lorenzo Maggioni di Lecco; AVAR Giovanni Baccini di Conegliano.

Per i tifosi che non vogliono perdersi tutti i gadget dei bagaj c'è una novità. Oltre al corner ufficiale di Monza in viale Sicilia 66, da poco ha aperto anche un shop a Seregno (viale Milano 66).

La maglia per il debutto del Monza in serie A