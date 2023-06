In Brianza una maglietta contro l'abbandono

Occhi carichi di malinconia e di tristezza, quasi a dire: "Che cosa abbiamo fatto di male, se hai deciso di abbandonarci?". In realtà, però, il problema non sono loro - i nostri amici a 4 zampe - ma ad avere un problema è chi decide di abbandonare, o comunque di cedere per futili motivi cane, gatto, o altri animali domestici in canile.

Così che per la campagna nazionale contro l'abbandono degli animali l'Enpa di Monza, oltre ai consueti manifesti diffusi in città e in molti altri comuni del territorio, ha anche realizzato delle T-Shirt ad hoc. Magliette per ricordare, anche con il look, il proprio no all'abbandono dei nostri animali domestici. Le magliette si possono richiedere al canile di via San Damiano, ma anche al banchetto che Enpa organizza sabato 1 luglio e domenica 2 luglio a Monza, in via Italia (davanti alla chiesa delle Sacramentine).

Come sempre al banchetto (dalle 9.30 alle 18.30) sarà possibile trovare anche altri simpatici gadget sempre ispirati e dedicati al mondo degli animali, ma anche ricevere informazioni in merito alle attività dell'Enpa e ai tanti anumali che in canile aspettano una nuova famiglia.