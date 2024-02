Manutenzione strade, da Regione Lombardia arrivano oltre 2 milioni di euro

La Giunta Fontana ha approvato la delibera – su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi (Lega) – per 52 interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali lombarde con ben 50 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

Alla Provincia di Monza e Brianza, in particolare sono destinati 2,1 milioni di euro per due interventi attesi da anni: la realizzazione di una rotatoria sulla Sp45 a Vimercate all’incrocio con via Fiorbellina (800mila euro) e l’allargamento veicolare con la messa in sicurezza dell’intero tracciato della Sp177 che collega i comuni di Usmate Velate e Camparada (1,3 milioni di euro).

"Con questi fondi destinati dalla Regione Lombardia alle Province si potranno eseguire le manutenzioni straordinarie delle strade sotto la responsabilità provinciale, una misura importante per garantire collegamenti stradali sicuri in tutta la Regione" ha spiegato Alessandro Corbetta, consigliere regionale capogruppo della Lega, e membro della Commissione "Territorio e infrastrutture".

"Sp177 pericolosa: finalmente la svolta"

A plaudire all'investimento per la manutenzione straordinaria della strade provinciali è stato il sindaco di Usmate Velate Lisa Mandelli. A Usmate Velate passa infatti la Sp 177 che arriva fino a Camparada. Una strada di cui era già nota la pericolosità e per la quale l'amministrazione comunale da più di un anno ne andava chedendo la sistemazione.

"Abbiamo appreso del finanziamento, con fondi regionali, delle opere per la completa riqualificazione della strada provinciale 177 sul tratto che unisce Velate con Camparada. Lo stanziamento delle risorse premia la determinazione con cui questa amministrazione comunale, negli anni, ha saputo evidenziare l’importanza degli interventi necessari sulla stessa per incrementare il livello di sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni".

Già nell’estate 2022, negli uffici della Provincia, in merito alla Sp177 si era tenuta una tavola rotonda nel quale era stato illustrato il progetto di sistemazione stradale che l’amministrazione comunale aveva chiesto segnalando la criticità di quel tratto di strada provinciale. In particolare, nel progetto era stato previsto un allargamento della carreggiata e la creazione di una pista ciclabile di 2,5 metri di larghezza da collegare con i marciapiedi già oggi esistenti. "Erano state poste le basi per un progetto realmente migliorativo rispetto alla situazione attuale, il finanziamento regionale sblocca la fattibilità dell’opera – aggiunge il sindaco Mandelli - L’interlocuzione istituzionale ha dato i suoi frutti e ora ci auguriamo che quanto prima possa avvenire la cantierizzazione di un intervento fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni".