La cantante Mara Sattei canta per i bambini ricoverati in ospedale a Monza

"La vita senza amore dimmi tu che vita è". Le note di una delle sue canzoni più famose sono risuonate al centro Maria Letizia Verga dove mercoledì Mara Sattei ha fatto una sorpresa speciale ai bambini e ai ragazzi ricoverati nel centro di cura di oncologia pediatrica del capoluogo brianzolo.

La cantante si è intrattenuta con i piccoli, giocando e regalando momenti di divertimento e spensieratezza tra le stanze e poi ha messo in scena una performance con un concerto partecipato insieme a degenti e personale.

"Quest'oggi nel mio centro del cuore, Comitato Maria Letizia Verga, ho avuto il piacere di avere come spalla Sara Mattei meglio conosciuta come MaraSattei una ragazza che nella sua dolcezza e semplicità ha saputo strappare a tanti pazienti un sorriso e un momento di gioia facendoci anche cantare, insieme agli amici di Officine Buone qualche pezzo del suo repertorio. Grazie come sempre allo staff, ai genitori e a tutti i pazienti che compongono il magico mondo del Comitato che cura i bambini non solo con la forza della scienza ma anche con quella dell'anima" ha commentato Mattia Villardita, il superman dei bimbi del centro Maria Letizia Verga di Monza.