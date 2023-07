Matrimonio vip monzese: Chiara Casiraghi sposa il calciatore Joaquin Correa

Chiara Casiraghi, monzese, figlia dell'ex centravanti di Juventus e Lazio Pierluigi Casiraghi, vicecampione del mondo con la nazionale nel 1994, ha sposato l'attaccante argentino dell'Inter Joaquin Correa. Il fatidico sì non è stato pronunciato a Monza. Il matrimonio si è tenuto nella piccola chiesa di Panzano in Chianti, una frazione del comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, in Toscana.

La 22enne monzese venerdì 30 giugno è diventata la moglie dell'attaccante argentino, attualmente all'Inter ed ex giocatore della Lazio, la stessa squadra per cui ha giocato anche il padre 54enne della sposa. Un matrimonio dove ha trionfato sì l'amore ma anche la passione in comune per il pallone.

Alle nozze, tra gli invitati, anche tanti giocatori tra cui Lautaro Martinez e Paulo Dybala con le rispettive compagne. E' stato proprio Paulo Dybala con uno scatto postato sulla sua pagina social ad augurare pubblicamente una felice vita insieme alla coppia.

(Un momento del matrimonio, foto da Instagram@orianasabatini)