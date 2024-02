A Monza si apre una voragine nel marciapiede

Una voragine, profonda quasi mezzo metro, si è aperta a Monza nel marciapiede nei pressi della palestra della Forti e Liberi. A segnalare il problema è Mimmo l’egiziano, il noto custode di una palazzina del quartiere musicisti salito alla ribalta delle cronache nazionali per il suo immenso senso civico e per aver aiutato le forze dell’ordine a far arrestare oltre una trentina tra ladri e truffatori.

Questa volta Mimmo l’egiziano indossa, invece, i panni del segnalatore. Il custode ha postato sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…” il video di una voragine che si è aperta nel marciapiede di via Ponchielli. Un punto molto pericoloso, essendo proprio nei pressi della palestra della Forti e Liberi. Un luogo molto frequentato dagli atleti e dagli accompagnatori.

Intanto gli amministratori del gruppo social hanno già inviato la segnalazione attraverso l’apposita piattaforma del Comune di Monza. Nel frattenpo Mimmo l'egiziano si è già attivato per cercare di mettere in sicurezza il passaggio posizionando nella buca un grosso cartone e segnalando il tutto anche con il classico nastro bianco e rosso.

La messa in sicurezza fai da te della buca