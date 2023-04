In Brianza la maxi palestra di 1.200 mq che aiuta gli sportivi (ma non solo) a migliorare le loro performance

Si trova a Meda, si estende su 1.200 mq, è dotato di 19 ambulatori con strumentazione di ultima generazione. Ecco l’ultima novità realizzata dall’Auxologico a Meda, in corso Resistenza 23. Il servizio è dedicato sia agli sportivi, sia alle persone che necessitano di un percorso di riabilitazione motoria. Il team si prende in carico il paziente per qualsiasi esigenza sportiva, motoria, neuromotoria, nutrizionale, alimentare e psicologica.

“Il paziente - si legge nella nota ufficiale - ha la possibilità di svolgere esercizi e programmi di riabilitazione, sfruttando una strumentazione con tecnologia avanzata dai più alti standard qualitativi. Sempre sotto il controllo e la supervisione da parte degli specialisti e dei fisioterapisti che compongono l’équipe di Auxologico Meda Riabilitazione. Il trattamento fisioterapico prende il via dalla prescrizione medica specialistica (fisiatrica, ortopedica o di medicinadello sport) e si sviluppa con un percorso personalizzato per il singolo soggetto che viene guidato, innanzitutto tramite l’esercizio neuromotorio, a migliorare la propria condizione posturale, propriocettiva e motoria per contrastare e risolvere le condizioni patologiche eventualmente presenti. L’esercizio poi può essere anche finalizzato al miglioramento delle performance sportive o agonistiche”.

Nella struttura è presente anche un’équipe multidisciplinare di medici e di specialisti per percorsi di cura personalizzati. Il centro è in grado di offrire una risposta qualificata per tutti I bisogniriabilitativi di tipo neuromotorio, cognitivo, psicologico e alimentare (disturbi del comportamento alimentare). Tutte le prestazioni sono accessibili privatamente e in convenzione con assicurazioni e fondi di sanità integrativa.