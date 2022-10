La monzese che in un mese ha 'perso' due medici di famiglia

In meno di un mese la monzese ha visto andar via due medici di famiglia. Per loro non era ancora arrivato il tempo dell'agognata pensione, ma hanno scelto di esercitare la professione fuori dalla Lombardia. Così che alla paziente è sorto il dubbio che ci possa essere, oltre al problema dei medici di base vicini alla pensione, anche quello deio medici che lasciano Monza per trasferirsi altrove.

"Sono molto preoccupata, ma soprattutto spiazzata - spiega la donna a MonzaToday -. Alcuni anni fa avevo scelto un medico giovane, anche se non vicinissimo a casa, proprio perché certa che non ci sarebbero stati problemi con il pensionamento. A settembre ho inviato un’email al medico per la richiesta di un appuntamento e ho scoperto che si sarebbe trasferito fuori dalla Lombardia. Nell'email inviata automaticamente come risposta si invitavano i pazienti a recarsi in farmacia per effettuare il cambio dello specialista".

Dopo l'iniziale sorpresa, ma anche un po' di amarezza per la partenza di quel medico con il quale si era creato ormai un rapporto di fiducia e di stima, la monzese si è recata in farmacia per il cambio medico. "Anche in questo caso ne ho scelto uno giovane e vicino al lavoro - prosegue -. Dopo aver fatto gli esami richiesti anche questa volta ho inviato al medico un'email per richiedere un appuntamento e con grande sorpresa ho scoperto che anche lui, dopo neanche un mese che lo avevo scelto, aveva deciso di lasciare Monza. A fine mese terminerà il servizio a Monza e nell’email ha avvisato che sarebbe poi arrivata dall’Ats Brianza la comunicazione con i riferimenti del sostituo".

Un problema, quello dei medici della mancanza di medici di famiglia che vanno in pensione o che 'emigrano', che non riguarda solo Monza, ma anche il territorio della Brianza. A questo link tutto le info sui medici di base e sui pediatri di famiglia dell'Ats Brianza. Siamo in attesa di ricevere da Ats Brianza aggiornamenti in merito alla situazione dei medici di famiglia sul territorio e di eventuali nuovi arrivi e/o concorsi per far fronte a un problema che non riguarda solo Monza.