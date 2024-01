Mercatini, feste in piazza, pic-nic al Parco e street food: tutti gli eventi del 2024 a Monza

Sarà un 2024 pieno di iniziative: appuntamento mensile fisso con il mercatino del brocantage di via Bergamo. Ma poi anche mercatini in piazza Cambiaghi, street food, mercatini dell’artigianato e dei sapori, eventi in piazza per grandi e piccini. Questo il calendario delle manifestazioni organizzate (ad oggi) per il 2024 dall’amministrazione comunale. Un calendario che non comprende ancora le iniziative in programma per il Natale 2024.

Mercatino del brocantage (ma non solo)

Scorrendo la calendarizzazione si scopre che il primo appuntamento è previsto per il prossimo fine settimana con il mercatino del brocantage in via Bergamo e in via Pesa del Lino. L’evento promosso dall’associazione Borgo Bergamo 2.0 si svolgerà, come tradizione, ogni seconda domenica del mese. Poi dal 26 gennaio al 28 gennaio bancarelle in piazza Centemero e Paleari dove si svolgerà il Festival delle tradizioni italiane.

A febbraio dal 9 all’11 in piazza Trento e Trieste torna il Mercatino regionale francese, una carrellata di bancarelle dell’artigiano e dei sapori dei cugini d’Oltralpe. Il fine settimana successivo – dal 16 al 18 febbraio – la centralissima piazza ospiterà invece, in occasione del carnevale, la Festa dei balocchi. A marzo si inzierà con la moda: il 10 in piazza Cambiaghi in programma fashion moda e luxury. Dal 15 al 17 invece per il terzo anno ritorna in piazza Centemero e Paleari l’evento Brain Storm. Il 24 marzo ci sarà la festa di Triante.

Pic-nic al Parco e street food

Ad aprile per gli amanti dello shopping il 14 torneranno in piazza Cambiaghi Gli ambulanti di Forte dei Marmi. Nel lungo fine settimana della festa della Liberazione gli eventi si sposteranno al Parco: dal 24 aprile all’1 maggio lungo viale Mirabello si svolgerà l’evento Pic Nic d’Italia Royal Edition.

A maggio (dal 3 al 5) Festa dello sport in piazza Centemero e Paleari. Poi per gli amanti dello street food dal 16 al 19 maggio in via Regina Margherita torna lo “Street Food Truck Festival”: tanti gusti e prelibatezze dall’Italia e dal mondo. Inoltre il 18 e il 19 maggio in piazza Centemero e Paleari si svolgerà la mostra dell’artigianato dedicata ai sapori, e il 19 maggio mercatini in via Prina. A giugno – in attesa dell’organizzazione della Sagra di San Giovanni – l’amministrazione ha già calendarizzato alcuni eventi: l’1 e il 2 giugno ai Boschetti Reali ci sarà lo street food.

Festa d'autunno e mercato dei sapori

Il 6 ottobre torna fashion moda e luxery in piazza Cambiaghi. Dall’11 al 13 ancora cibo di strada con lo street food truck festival in viale Regina Margherita. Il 12 e il 13 ottobre Festa d’autunno in piazza Centemero e Paleari; e il 13 ottobre torna la festa anche nel quartiere di Triante. Il fine settimana successivo – dal 18 al 20 ottobre – in centro in piazza Centemero e Paleari ci saranno le bancarelle della mostra mercato dedicata ai sapori. La settimana dopo – il 26 e il 27 ottobre – in piazza Trento ci saranno le bancarelle di “Creativamente” e il 27 ottobre in piazza Cambiaghi shopping al Mercatino da Forte dei Marmi.

Pronto anche il calendario di novembre: il 2 e 3 mercatino regionale piemontese in piazza Centemero e Paleari; il 10 novembre la Fiera dei mercatini di Monza e dintorni in via Prina.