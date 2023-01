In via Bergamo torna il mercatino: ecco tutte le date per il 2023

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. Anche quest'anno a Monza in via Bergamo tornano gli appuntamenti mensili con il mercatino del brocantage e dell'artigianato. Ogni mese nel borgo monzese, che per decenni tutte le seconde domeniche del mese ha ospitato le bancarelle di chi vendeva pezzi storici, ritorna ad ospitare l'appuntamento che richiama appassionati dell'antiquariato (ma anche dell'artigianato) da tutta la Lombardia.

Come si legge sull'albo pretorio del comune di Monza anche quest'anno torna puntuale l'appuntamento domenicale in via Bergamo e nelle vie limitrofe. Si inizierà domani, domenica 8 gennaio. Gli espositori ritorneranno poi il 22 gennaio, il 12 febbraio, il 12 marzo, il 9 aprile, il 23 aprile, il 14 maggio, l'11 giugno, il 9 luglio, il 10 settembre, l'8 ottobre, il 22 ottobre, il 12 novembre, il 26 novembre e il 10 dicembre.

Naturalmente in occasione del mercatino – che durerà tutta la giornata - è vietata la circolazione e la sosta delle auto lungo la via ed alcune vie limitrofe (ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti).