Mercato straordinario: bancarelle in piazza a Monza

Domenica giornata di mercato. Il 18 settembre a Monza torna il mercato in piazza Trento e Trieste. Una giornata di 'recupero' del mercato alimentare e non alimentare che lo scorso giovedì 8 settembre era saltato per lasciare spazio agli eventi organizzati in occasione del MonzaFuoriGp. Gli ambulanti recuperano così la giornata di lavoro persa domenica 18 settembre con le bancarelle in centro.

Dalle 6.30 alle 16 quindi è vietata la sosta con rimozione forzata lungo via Passerini (lato civico dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Zavattari e l’intersezione con piazza Centemero Paleari); è sospesa la disciplina della Zona a traffico limitato relativamente al varco 1 di via Piermarini; al varco 2 di via Passerini; e al varco 4 di largo IV Novembre.