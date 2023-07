I metalmeccanici ricevuti dal prefetto: ecco perché

Si sono mossi fino al palazzo della prefettura di via Montevecchia e lì sono stati ricevuti dal prefetto Patrizia Palmisani. Così la delegazione dei lavoratori del comparto metalmeccanico nella giornata del 7 luglio, nel corso dello sciopero indetto dalle sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm di Monza e Brianza. "Abbiamo esposto le nostre motivazioni sullo sciopero al prefetto, esprimendo la necessità di aprire un confronto con il governo per un piano di sviluppo per il lavoro metalmeccanico - ha spiegato Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza all'uscita dall'incontro - Il prefetto ha preso in carico le richieste con l'impegno di fare una comunicazione al governo: ci sono settori importanti anche qui in Brianza che necessitano di politiche industriali e di piani di sviluppo. Altrimenti c'è il rischio che la recensione che si sta vivendo in Germania da qualche trimestre ricada anche sulle nostre aziende nel nostro territorio".

La centralità del lavoro metalmeccanico, il rilancio industriale, l’occupazione, gli investimenti per la transizione sostenibile e la soluzione delle tante crisi aperte. Sono queste, dunque, le motivazioni che hanno portato le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici a proclamare 4 ore di sciopero. "Uno sciopero che rivendica la necessità di rimettere al centro il lavoro dell’industria metalmeccanica - ha concluso poi Occhiuto - E che parla tanto del sistema produttivo brianzolo e delle sue eccellenze: la maggioranza delle industrie metalmeccaniche brianzole sono parte di settori produttivi strategici del Paese, si va dalla microelettronica al settore dell’automotive e dell’elettrodomestico, e per valorizzare questo patrimonio chiediamo che ci siano politiche industriali e finanziamenti pubblici e privati. Abbiamo necessità che si aprano tavoli di confronto reali per definire piani di sviluppo dei vari settori".