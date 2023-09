Da oggi la metro perde un pezzo (per lavori): le stazioni chiuse e le modifiche ai mezzi

La M2 perde un pezzo, per un mese. Da oggi, lunedì 25 settembre, fino al prossimo 26 ottobre la M2 sarà infatti chiusa dopo le 22.30 tra Crescenzago e Cologno e tra Crescenzago e Vimodrone per dei lavori. "Abbiamo programmato la posa dei cavi e degli impianti della nuova rete di alimentazione sul viadotto di Cascina Gobba", ha segnalato Atm, spiegando che "i treni sono sostituiti dai bus Bm2". Nello stesso periodo, ha annunciato l'azienda che gestisce il trasporto sotto la Madonnina, "la società Terna svolgerà la manutenzione di un elettrodotto che sovrasta la ferrovia".

Da oggi e per un mese saranno quindi off limits le fermate di Cascina Gobba e Cologno sud, centro e nord e quella di Vimodrone. "Per spostarsi tra Milano e Gessate, a Crescenzago prendere i bus fino a Cascina Burrona e da lì proseguite in metrò", per chi arriva da Gessate "a Cascina Burrona prendere i bus fino a Crescenzago e da lì proseguire in metrò", le linee guida di Atm.

Per spostarsi tra Milano e Cologno, invece, per chi arriva da Milano ci sarà il bus da Crescenzago e per chi parte da Cologno la combinazione bus Bm2 fino a Crescenzago e poi metro. E ancora: "Per spostarsi tra Cologno e Gessate scendere a Cascina Gobba e cambiare bus", mentre "tra Gessate e Vimodrone si può usare il metrò" e "tra Vimodrone e Gessate la linea è aperta e servita dai treni come al solito".

Questi gli ultimi treni prima dell’interruzione tra Crescenzago e Cologno/Vimodrone:

• Da Crescenzago l’ultimo treno per Cologno Nord parte alle ore 22:21

• Da Crescenzago per Gessate parte alle ore 22:14

• Da Cologno Nord per Milano o dal lunedì al sabato parte alle ore 22:07 o la domenica parte alle ore 22:14

• Da Vimodrone per Milano o dal lunedì al sabato parte alle ore 22:18 o la domenica parte alle ore 22:00

Questi gli orari e le frequenze dei bus Bm2 Crescenzago-Cologno Nord:

Da Crescenzago per Cologno Nord: prima partenza alle ore 22:44 ultima partenza alle ore 1:24 frequenza: ogni 16 minuti

Da Cologno Nord per Crescenzago: prima partenza alle ore 22:54 ultima partenza alle ore 1:34 frequenza: ogni 16 minuti

Questi gli orari e le frequenze dei bus Bm2 Crescenzago-Vimodrone-Cascina Burrona:

Da Crescenzago per Cascina Burrona: prima partenza alle ore 22:15 ultima partenza alle ore 00:45 frequenza: ogni 30 minuti

Da Cascina Burrona per Crescenzago: prima partenza alle ore 22:37 ultima partenza alle ore 1:07 frequenza: ogni 16 minuti

Queste le fermate dei bus:

• Crescenzago: i bus fermano in via Palmanova

• Cascina Gobba: i bus fermano davanti alla stazione M2

• Cologno Sud: i bus fermano in via Papa Giovanni XXIII

• Cologno Centro: i bus fermano in via dalla Chiesa/via dall’Acqua

• Cologno Nord: i bus fermano davanti alla stazione

• Vimodrone: i bus fermano sulla strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci • Cascina Burrona: i bus fermano davanti alla stazione M2