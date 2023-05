Partono i lavori in metro: tutte le modifiche ai servizi Atm

Sono ricominciati il 28 maggio i cantieri sulla metro M2, la verde, per il rinnovo dei binari sulle diramazioni di Gessate e Cologno Monzese, e termineranno ai primi di settembre. Quando saranno stati posati gli ultimi 3 chilometri di nuovi binari su un totale di 20 chilometri della verde, che risale al 1969 e ha oltre cinquant’anni. Per studenti e lavoratori, dunque, è partito il nuovo piano di servizi per il trasporto sostitutivo. Cui dovranno necessariamente adattarsi.

"Comprendiamo i disagi e siamo impegnati per contenerli - ha assicurato l'Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano -. abbiamo organizzato i lavori in modo da evitare la completa interruzione della linea".

Ecco il calendario completo dei lavori, tra chiusure, treni che saltano le fermate e bus sostitutivi.

Il 28 e 29 maggio, dopo le 22, bus tra Crescenzago e Cologno/Gessate

Dopo le 22, i treni fanno capolinea a Crescenzago e tornano indietro. Sono sostituiti dai bus BM2 tra Crescenzago e Cologno e tra Crescenzago e Gessate.

Ultimi treni da e per Gessate:

Da Crescenzago l’ultimo treno per Gessate parte:

domenica 28 maggio alle ore 21:24

lunedì 29 maggio alle ore 21:23

Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte:

domenica 28 maggio alle ore 21:24

lunedì 29 maggio alle ore 21:18

Ultimi treni da e per Cologno:

Da Crescenzago l’ultimo treno per Cologno parte:

domenica 28 maggio alle ore 21:46

lunedì 29 maggio alle ore 21:47

Da Cologno l’ultimo treno per Milano parte:

domenica 28 maggio alle ore 21:31

lunedì 29 maggio alle ore 21:41

Orari e frequenze dei bus BM2 Crescenzago-Gessate e Crescenzago-Cologno

Da Crescenzago per Gessate:

prima partenza alle ore 21:58

ultima partenza alle ore 1:18

frequenza: ogni 20 minuti

Da Gessate i bus per Crescenzago partono:

prima partenza alle ore 20:57

ultima partenza alle ore 00:17

frequenza: ogni 20 minuti

Da Crescenzago i bus per Cologno partono:

prima partenza alle ore 21:48

ultima partenza alle ore 1:28

frequenza: ogni 20 minuti

Da Cologno i bus per Crescenzago partono:

prima partenza alle ore 21:27

ultima partenza alle ore 1:07

frequenza: ogni 20 minuti

Fermate dei bus BM2

Crescenzago:via Rovigo/via Palmanova

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Vimodrone: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci

Cascina Burrona: davanti alla stazione M2

Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione)

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita)

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea

Gorgonzola: piazza Europa

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita)

Gessate: davanti al piazzale della stazione

Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII

Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall’Acqua

Cologno Nord: davanti alla stazione M2

Per Bussero usare le fermate di Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea

Dal 30 maggio al 1 giugno, dopo le 22: bus tra Villa Fiorita e Gessate

Dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e tornano indietro.

Sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate. Cambiare a Villa Fiorita per proseguire il viaggio. Per chi arriva da Milano con il metrò, scendere a Villa Fiorita e prendete i bus verso Gessate. Per chi arriva da Gessate con i bus, scendere a Villa Fiorita e proseguire verso Milano con i treni.

Ultimo treno da Villa Fiorita per Gessate

da lunedì a venerdì alle ore 21:33

sabato alle ore 21:31

festivi alle ore 21:36

Ultimo treno da Gessate per Milano

da lunedì a venerdì alle ore 21:18

sabato alle ore 21:33

festivi alle ore 21:31

Orari dei bus BM2

Da Villa Fiorita i bus per Gessate partono: da lunedì al venerdì alle ore 22:01, 22:29, 22:57, 23:25, 23:53, 00:25, 00:55 sabato e festivi alle ore 22:03, 22:31, 22:59, 23:27, 23:55, 00:25, 00:55

Da Gessate i bus per Villa Fiorita partono: da lunedì al venerdì alle ore 21:39, 22:03, 22:33, 23:03, 23:33, 23:55 sabato e festivi alle ore 21:41, 22:05, 22:35, 23:05, 23:35, 23:57

Fermate dei bus BM2 Villa Fiorita:

fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione)

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita)

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa

Pompea Gorgonzola: piazza Europa

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita)

Gessate: davanti al piazzale della stazione

Per Bussero usare le fermate Cassina de' Pecchi e Villa Pompea

Dall’8 al 14 luglio. Bus tra Gorgonzola e Gessate fino alle 22. Bus tra Gobba e Gessate dopo le 22. Treni sullo stesso binario tra Gobba e Cologno

Tratta Gorgonzola-Gessate chiusa dall’inizio del servizio fino alle 22. I treni da Milano fanno capolinea a Gorgonzola e tornano indietro. Sono sostituiti dai bus BM2 tra Gorgonzola e Gessate.

Tratta Cascina Gobba-Gessate chiusa dopo le 22. I treni da Milano fanno capolinea a Cascina Gobba e tornano indietro. Sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate.

Diramazione di Cologno Monzese, dopo le 22. Tutti i treni da e per Cologno terminano a Cascina Gobba e viaggiano con una frequenza di 30 minuti. A Gobba, i treni per Cologno partono dal binario 2. In tutte le stazioni di Cologno i treni fermano sullo stesso binario: fate attenzione alla destinazione.

Dal 15 al 29 luglio, dopo le 22. Bus tra Gobba e Gessate. Treni sullo stesso binario tra Milano e Cologno

Diramazione di Gessate chiusa dopo le 22. I treni fanno capolinea a Cascina Gobba e sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate

Diramazione di Cologno Monzese, dopo le 22. Tutti i treni da e per Cologno terminano a Cascina Gobba e viaggiano con una frequenza di 30 minuti. A Gobba, i treni per Cologno partono dal binario 2. In tutte le stazioni di Cologno i treni fermano sullo stesso binario.

Dal 30 luglio al 3 settembre, da inizio a fine servizio. Bus tra Cascina Gobba e Cologno Nord

Diramazione di Cologno Monzese chiusa. I treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord per tutta la durata del servizio. Bus BM2 Cascina Gobba-Cologno.

Le fermate dei bus:

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII

Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall’Acqua

Cologno Nord: davanti alla stazione M2 Diramazione di Gessate in servizio. I treni viaggiano normalmente tra Milano e Gessate. A Vimodrone fermano sullo stesso binario.