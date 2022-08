Michele Bertola è il nuovo city manager di Monza

La giunta comunale ha approvato la delibera che individua il Direttore Generale del comune di Monza, che prenderà servizio nel prossimo mese di settembre.

A due mesi esatti dalle elezioni del 26 giugno, dopo l’avviso pubblico dello scorso 29 Luglio ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, il profilo più idoneo a ricoprire l’importante ruolo dirigenziale nell’Ente è risultato quello di Michele Bertola, attualmente Direttore Generale del comune di Bergamo.

Chi è Michele Bertola

Monzese, laureato in Scienze Politiche, Michele Bertola ha iniziato la sua carriera lavorativa nel 1986, proprio nel Comune di Monza, in ambito educativo. A partire dal 1998 ha maturato esperienze significative in qualità di Direttore Generale presso Comuni di varie dimensioni e complessità, fino ad arrivare a Bergamo dove ricopre tale incarico da otto anni. Presidente di ANDIGEL, Associazione Nazionale dei Direttori Generali degli Enti Locali, è autore di numerose pubblicazioni, tra cui “Persone fuori dal Comune” e “Il Direttore Generale innovatore negli Enti Locali”.

Docente e formatore per giovani Amministratori locali, ha collaborato inoltre al progetto CANTIERI del Dipartimento della Funzione Pubblica ed ha contribuito ad avviare numerosi progetti innovativi, alcuni dei quali hanno ottenuto significativi riconoscimenti ufficiali.

Cosa farà il city manager

Il Direttore Generale coordinerà l’attuazione “degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune” gestendo una struttura organizzativa complessa che conta oggi circa 900 dipendenti. "La figura del Direttore Generale rappresenta una presenza importante a vantaggio di tutta la cittadinanza. Il suo ruolo sarà infatti determinante per valorizzare le molte e specifiche professionalità presenti nell’Ente, in vista della migliore applicazione delle diverse competenze e di una modalità di lavoro sempre più condivisa. Altrettanto importante sarà il compito di sostenere le esigenze di organizzazione generale del Comune per migliorarne l’efficienza e l’efficacia nell’erogazione dei servizi, anche in chiave innovativa e tecnologica" ha sottolineato il sindaco Paolo Pilotto.