Che cosa ci faceva l'inviato di Striscia la Notizia oggi a Monza

Striscia la Notizia ha fatto di nuovo capolino a Monza. L'inviato Cristiano Militello domenica mattina è stato avvistato in centro città. Il comico, cabarettista e personaggio televisivo, celebre anche perchè volto del tg satirico in onda su Canale Cinque, ha fermato diversi passanti. Che cosa abbia portato Militello a Monza ancora non si sa e non resta che attendere la messa in onda della puntata che avrà come protagonista anche il capoluogo brianzolo.

Non è la prima volta che Striscia la Notizia si occupa di vicende, più o meno satiriche, che riguardano il territiorio. A Monza recentemente era stato anche Max Laudadio che si era occupato di una vicenda (raccontata dal nostro giornale) purtroppo non ironica ma con un finale amaro: la presunta truffa per una casa in affitto fantasma.

Domenica mattina sono stati diversi i passanti che hanno notato la scena e si sono fermati a osservare l'inviato mentre intervistava e hanno colto l'occasione anche per scattarsi qualche selfie.