A Monza arrivano nuovi "soldati dell'ambiente": sono 21mila gli alberi in città

In tre anni, a Monza sono stati piantati 1.866 piante e 5.110 piante più giovani per la creazione di boschi urbani. Il totale degli alberi presenti in città è così di 21mila (prevalentemente bagolari, faggi e platani).

"Gli alberi sono i soldati dell’ambiente: assorbono CO2, catturano le polveri sottili prodotte dallo smog e contribuiscono a diminuire la temperatura della città. Abbiamo uno straordinario patrimonio che va difeso e rispettato e che nei prossimi anni continuerà a crescere» spiega il Vicesindaco Simone Villa.

Tra il 2020 e il 2021, verranno piantate 1270 nuove essenze forestali e 658 nuove piante che andranno a rafforzare, il sistema dei viali alberati che, in città, si estende per circa 20 chilometri. "Un patrimonio che ha un valore enorme in termini ambientali perché per noi gli alberi non sono solo un fattore estetico, ma un bene prezioso, un elemento fondamentale della vita di ogni giorno dei nostri concittadini. C’è, poi, il peso economico. Se consideriamo un valore medio di 1.500 euro il nostro patrimonio arboreo supera i 30 milioni di euro" continua Villa.

"Per ogni albero abbattuto ne pianteremo un altro, come succederà in via Buonarroti. Abbiamo sviluppato un sistema di monitoraggio esteso su tutto il territorio che è in grado di verificare, in tempo reale, le condizioni delle piante e le necessità di intervento. Soprattutto consideriamo il rischio cedimento in relazione alla sensibilità della zona in cui si trovano le piante, ad esempio vicino a una scuola o a una strada di forte scorrimento. Quando si decide di abbattere un albero la componente emotiva è senza dubbio forte. Ma sono decisioni che nascono sempre da analisi tecniche e con lo scopo di tutelare la sicurezza di persone e cose".