Monza avrà tutta un'altra luce: ecco come diventerà una smart city

Tutta una città, insieme ai suoi gioielli, illuminata di nuova luce. 12mila lampioni sostituiti con nuove lampade e 50 siti di interesse storico illuminati per un investimento da 13 milioni di euro. Per far diventare Monza una città più efficiente, sostenibile, luminosa, bella e sicura. E puntare a diventare una smart city.

Questi, in sintesi, i numeri del piano per la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica cittadina. Il progetto, realizzato in partnership con a2a Illuminazione Pubblica e a2a Smart City è stato presentato giovedì mattina in comune dal sindaco di Monza Paolo Pilotto e dal vicesindaco Egidio Longoni insieme con il gruppo Acinque (intervenuto con presidente e il vicepresidente del Gruppo, rispettivamente Marco Canzi e Paolo Busnelli, e presidente e amministratore delegato di Acinque Tecnologie, Roberta Gremignani e Giovanni Chighine).

Nuovi punti luce e una città più sicura

Nell’ambito del piano è in programma la sostituzione totale dei punti luce stradali (oltre 12.000) e architettonici (50 siti di interesse storico e artistico), rimpiazzando gli impianti tradizionali con apparecchi a LED di ultima generazione. Oltre alla riqualificazione dei punti preesistenti, la rete sarà integrata e potenziata: il piano prevede la posa di 23 chilometri di cavi elettrici e la sostituzione di 191 quadri elettrici. “Una città bene illuminata vive meglio – ha spiegato il Sindaco Paolo Pilotto – perché beneficiano della luce l’armonia e la sicurezza dei luoghi, dai più simbolici a quelli che più richiedono attenzione: per questo partiremo dal relamping delle vie principali e di quelle buie come attività prioritaria. Il grande salto di qualità, inoltre, è rappresentato dalla tecnologia e dalla innovazione progettuale: penso, per esempio, alle varie declinazioni di utilizzo della videosorveglianza e all’installazione di centraline per il rilevamento della qualità dell’aria”.

“Efficientamento dei costi, connettività e sicurezza sono le parole chiave di questo progetto che per Monza rappresenta anche un asset di investimento strategico - aggiunge il Vicesindaco Egidio Longoni – Mi riferisco innanzitutto alla connessione gratuita di tutti gli edifici scolastici attraverso una rete di fibra ottica di proprietà pubblica, che evidentemente entrerà a far parte del patrimonio cittadino e alla possibilità di pter attivare servizi innovativi stabili per i cittadini”. Gli obiettivi sono efficienza e risparmio all’insegna della sostenibilità.

“L’illuminazione a LED consentirà infatti di ridurre di circa il 77 per cento i consumi – ha spiegato Chighine - in quanto le lampade hanno una durata media cinque volte superiore a quella degli impianti tradizionali riducendo l’inquinamento luminoso e l’emissione di CO2 (1.500 tonnellate l’anno)”.

Monza e il sogno della smart city

La completa riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica offre l’opportunità di utilizzare i pali come infrastrutture su cui installare una nuova rete di trasmissione e attivare servizi di smart city a beneficio del territorio e della comunità locale. L’obiettivo è una città connessa e sicura: verranno posati 50 chilometri di fibra ottica, attivati 42 punti di accesso wi-fi, connettendo oltre 100 strutture fra edifici comunali scuole e biblioteche. I lavori dureranno circa 18 mesi.

“Acinque vuole confermare il proprio ruolo di partner di innovazione e sviluppo – ha sottolineato il vertice di Acinque - al fianco dei Comuni e del territorio nelle iniziative a beneficio della vivibilità e sicurezza dei centri urbani. Con il progetto messo a punto per Monza vogliamo contribuire alla transizione della città verso la smart city e lo facciamo anche attraverso l’illuminazione di strade e luoghi di interesse rendendola più bella, sicura, efficiente, sostenibile”.