Calcio Monza: per i giocatori biancorossi una "notte" speciale

Una festa tributo per i giocatori biancorossi.

Nella serata di sabato 15 luglio è andata in scena la “Notte biancorossa”, una grande festa dedicata ai giocatori e a tutti i tifosi biancorossi che in occasione del ritiro estivo si sono trasferiti a Ponte di Legno, località dell’alta Valle Camonica. Alle 21 i campioni biancorosssi sono saliti sul palco allestito nella piazza principale del paese, allestito per accoglierli con il mister. Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo del presidente Adriano Galliani. Nel corso della serata sono state presentate ufficialmente le divise da gioco 23/24.

Incontenibile l'entusiasmo degli oltre 500 tifosi presenti. Foraggiato anche dallo straordinario risultato (la prima stagionale), 11 - 0, dei biancorossi contro i locali della Nuova Camunia.