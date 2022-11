Il Monza Calcio in aiuto di Villa Mirabellino: allo Stadio raccolta firme per salvarla

Il Monza Calcio appoggia raccolta di firme per salvare Villa Mirabellino inserita all’interno del Parco Reale e tre postazioni saranno messe all'ingresso dello stadio.

Unire l’amore per il calcio a quello per la conservazione e la valorizzazione dei monumenti della propria città. E’ questo il senso dell’appoggio che il Monza Calcio ha deciso di dare, domenica 13 novembre alle ore 15 all’U-Power Stadium in occasione della partita del campionato di serie A contro la Salernitana, all’iniziativa della Delegazione Fai di Monza.

All’ingresso dello stadio ci saranno infatti 3 postazioni dove i volontari Fai raccoglieranno le firme dei tifosi monzesi nell’ambito dell’iniziativa ‘I Luoghi del Cuore’. Sono stati approntati anche annunci sonori che saranno diffusi all’interno del campo da gioco per sensibilizzare i monzesi a questa raccolta di firme. Servono ancora tanti consensi per arrivare nelle prime posizioni della speciale classifica FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano e far così in modo che la prestigiosa villa settecentesca possa ottenere dei finanziamenti per il suo restauro. Il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza ha costituito il Comitato Amici del Mirabellino, a cui hanno aderito la Croce Rossa Italiana, Comitato di Monza e l'Ordine degli Architetti MB.

“Rivolgo un ringraziamento all’AC Monza – dice il presidente del Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza nonché sindaco, Paolo Pilotto – per la sensibilità che manifesta con questa iniziativa. Tutta la dirigenza della società calcistica e gli stessi atleti dimostrano un grande attaccamento al nostro meraviglioso territorio e alle sue bellezze. La luce dei riflettori che la serie A ha portato a Monza a livello calcistico ora è utilmente impiegata per valorizzare i luoghi storici a cui la nostra città vuole bene e che meritano un rilancio”.

Anche la Delegazione Fai di Monza esprime nei confronti della squadra “un vivido ringraziamento per l’appoggio all’iniziativa ‘I Luoghi del Cuore’, in particolare rispetto alla raccolta di firme per Villa Mirabellino: un Bene del territorio da recuperare e valorizzare. Un gesto, quello della società – dice ancora il FAI – che suona come un apprezzamento sincero anche per tutto l’impegno dei volontari FAI a favore del patrimonio culturale”