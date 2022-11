La piazza monzese che domenica si accenderà a lume di candela

Tanti lumicini che verranno posati per terra e poi verranno accesi. Per ricordare chi ha perso la vita, ucciso brutalmente a causa del proprio orientamento sessuale e chi, ancora oggi, per lo stesso motivo ogni giorno si ritrova a combattere nel mondo lavorativo e sociale.

L'appuntamento è per domenica 20 novembre alle 15 a Monza, nella centralissima piazza Roma, dove Brianza Oltre l'Arcobaleno (BOA) - con il patrocinio del comune di Monza - organizza la celebrazione del "Transgender Day of Remembrance". Alle 15 verranno accese le candele e poi, dopo un momento di raccoglimento, ci sarà spazio per le testimonianze.

Una ricorrenza che è stata introdotta dalla comunità Lgbt per ricordare l'assassinio di Rita Hester avvenuto nel 1998. La vittima era una donna afroamericana transgender che venne brutalmente assassinata ad Allston, nel Massachusetts. Una cerimonia che prevede in tutto il mondo l'accessione di una candela in ricordo di tutte le vittime della transfobia.

"Adesso è giunto il momento di non nascondersi più - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione BOA -. Fondamentale l'impegno e l'aiuto dell? attivist? di Rete Brianza Pride, sempre al nostro fianco, per la realizzazione dell'evento. Vi aspettiamo tutt? in piazza per commemorare le vittime di odio transfobico e per dimostrare che la Brianza è inclusiva, transfemminista e intersezionale".