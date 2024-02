Monza diventa un Comune in bici: più piste ciclabili e mobilità lenta

Monza diventa un Comune in bici. È sempre maggiore l’attenzione della giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto verso la mobilità lenta. E adesso si aggiunge un nuovo tassello a questo spirito green: Monza è entrata a far parte del Comitato Comuni in bici. La giunta si impegna così "a sostenere, valorizzare e tutelare il patrimonio ciclistico italiano presente sul territorio attraverso la promozione di progetti e iniziative di divulgazione, di sviluppo e valorizzazione della pratica sportiva e di difesa della salute", spiega il comune attraverso una nota ufficiale. Una scelta che arriva in risposta alla domanda di Anci (Associazione Comuni italiani) di aderire a questa rete che attualmente conta oltre un centinaio di comuni in tutta Italia. Non solo comuni che, per esempio, sono tappe del Giro d’Italia o di importanti gare cicilistiche, ma anche città e paesi semplicemente sensibili al tema della mobilità lenta.

Il progetto è nato su impulso di Anci al fine di creare una rete di Comuni attivi nell’ambito della mobilità ciclabile e degli eventi sportivi ciclistici, agonistici e non, promotori di politiche pubbliche a supporto dello sviluppo della cultura e della storia della bicicletta, dello sport, dell’educazione, del turismo sostenibile e sportivo, dell’economia green e dell’innovazione digitale.

Il Comitato ha come principali obiettivi sostenere e realizzare piste ciclabili e sviluppare il cicloturismo e la cultura della bici; promuovere eventi sul tema della mobilità lenta per migliorare la qualità di vista dei cittadini e promuovere stili di vita sani; sostenere la partecipazione dei territori a progetti finalizzati a una maggiore inclusione sociale e ricercare partenariati interistituzionali per potenziare lo sviluppo della rete. “Monza – afferma l’assessore allo Sport Viviana Guidetti - vanta una ricca tradizione sportiva in diversi ambiti, e quello ciclistico non fa eccezione. Poter far parte di una rete di più comuni che coltivano la cultura del ciclismo permetterà di dar maggiore risalto alle iniziative, agonistiche e non, volte a incentivare l’uso della bici. Un risultato perfettamente in linea con gli obiettivi dell’amministrazione”.



“Far parte di questa rete – evidenzia l’assessore alla Mobilità Giada Turato – significa anche valorizzare il lavoro finora fatto in ottica di potenziamento della viabilità ciclabile e dell’uso di mezzi di mobilità sostenibile in città. Un aspetto su cui Monza crescerà ancora e che potrà beneficiare di un’alleanza tra Comuni come quella proposta da Anci”.