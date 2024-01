A Monza da stasera il consiglio comunale sarà super tecnologico

A Monza il consiglio comunale sarà all'insegna della tecnologia. Dalla seduta di stasera, lunedì 15 gennaio con inizio della discussione alle 18.30, l’aula sarà dotata di un nuovo Sistema Integrato Multimediale che consentirà la totale digitalizzazione delle attività consiliari.

Il nuovo sistema nello specifico permetterà la: gestione dei documenti in digitale mediante l’uso di tablet da assegnare ad ogni amministratore, votazione elettronica, video streaming live e on-demand disponibile dal sito istituzionale corredato di sottotitoli e trascrizione in tempo reale per non udenti.

Il sistema consente anche di eseguire ricerche mirate sui contenuti archiviati per area riservata per gli addetti ai lavori Le sedute saranno visibili liberamente e senza necessità di registrazione e, con l’occasione - grazie all’introduzione del nuovo sistema - sarà possibile ottenere l'indicizzazione in tempo reale degli argomenti e degli oratori intervenuti.

In virtù di queste nuove funzioni, coloro che saranno interessati potranno usufruire di alcuni servizi aggiuntivi fra cui la possibilità di "navigare" agevolmente fra gli argomenti trattati e i diversi interventi senza dover fare scorrere tutto il video. Il sistema è stato installato con la collaborazione della ditta Writesystem.

“Il nuovo sistema multimediale - commenta la presidente del consiglio comunale Cherubina Bertola - non rappresenta solo uno strumento che renderà più efficienti le sedute consiliari, ma garantirà ai cittadini la possibilità di accedere più facilmente a qualsiasi contenuto, diventando quindi un efficace mezzo di partecipazione, accessibilità e inclusione”.