L'ultima partita del Monza in casa (per questo campionato): tutte le strade chiuse

Domenica 28 maggio ultima partita casalinga della prima stagione del Monza in Serie A. Domenica alle 15 all'U-Power Stadium i ragazzi di mister Palladino affronteranno il Lecce. E come sempre la viabilità subirà modifiche.

Strade chiuse e deviazioni per chi circola nei pressi delle stadio e nelle vie limitrofe. Naturalmente si ricorda che è attivo anche il servizio navetta che dalla stazione porta i tifosi allo stadio e al termine della partita li riporta nella piazza della stazione.

Dalle 11 fino al termine della manifestazione sportiva è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio (a eccezione dei veicoli autorizzati): nell’area prospiciente lo stadio lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena Vero Volley.

È vietata la circolazione lungo via F. Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi che collega via della Guerrina con il parcheggio dell’Iper.

È vietata la sosta con rimozione forza lungo ambi i lati di: via Tognini; viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; di viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; nell’area prospiciente lo stadio posta lungo viale Sicilia e vuale Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati.

Dalle 11 fino al termine del deflusso è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; lungo viale Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Modigliani; e lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e viale Stucchi a eccezione dei dipendenti di turno nelle aziende che si trovano lungo quel tratto nella fascia oraria della manifestazione citata in premessa; lungo via Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Kullmann e viale Stucchi.

Inoltre dalle 16.30 fino al termine del deflusso veicolare è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e l’intersezione con viale Libertà; è vietata la circolazione lungo viale Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via Modigliani; l’impianto semaforico disciplinante intersezione Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti.