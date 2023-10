In Villa Reale un viaggio nel mondo della musica con i giovani artisti

Una serie nutrita di concerti, incontri, seminari e masterclass riuniti in un percorso che si snoda attorno al tema del viaggio. È questo il programma della prima edizione di "Monza Music Meetings" 2023, l'evento musicale che partirà in Villa Reale mercoledì 11 ottobre, fino a mercoledì 18 ottobre, sotto la direzione artistica di Alessandro Tommasi e la prestigiosa collaborazione dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena. E nel quale si esibiranno tra gli altri artisti d’eccellenza quali il Quartetto Indaco e il Chigiana Vocal Ensemble, diretto da Lorenzo Donati.

Una settimana di musica

La settimana del "Monza Music Meetings 2023" sarà all’insegna dell’incontro, spiegano dal Comune, in una prospettiva di partecipazione sia con la cittadinanza sia tra giovani artisti internazionali. Al centro dell’iniziativa la volontà di valorizzare i giovani talenti musicali ed esaltare il ruolo della Villa Reale quale luogo di primaria rilevanza storica, artistica e paesaggistica, in cui figure emergenti delle migliori accademie mondiali si incontreranno per dare spettacolo ma anche per dibattere e confrontarsi. Non è un caso, infatti, che a inaugurare l'evento sarà il concerto "Un piano per la città" dell’Associazione Musicale Rina Sala Gallo.

Sempre in ottica di valorizzazione dei giovani artisti, i Music Meetings arrivano nei giorni immediatamente successivi all’inaugurazione, nella giornata del 6 ottobre, della Biennale Giovani, in mostra al Belvedere della Villa Reale di Monza fino a dicembre.

Il programma

Si comincia mercoledì 11 alle 19 nel Salone delle Feste della Villa Reale con il concerto "Un piano per la città" con il soprano Carolina Lopez e con la vincitrice del primo premio del Concorso Sala Gallo 2022 Young Sun Choi al pianoforte.

Giovedì 12 ottobre sarà invece la "Giornata del canto", e alle 18 nella sala Maddalena si terrà una conferenza-concerto a tema operistico con interventi musicali a cura della Fondazione Cappuccilli. Alle 20,30 si terrà invece all’Arengario l’evento "Il Jazz e la voce".

Sabato 14 sarà la "Giornata della spiritualità", e alle 16 si terrà una conferenza-concerto all’Istituto Padre di Francia con Lorenzo Donati e Stefano Jacoviello. All’evento seguirà, alle 17,30, un concerto del Chigiana Vocal Ensemble, con Lorenzo Donati direttore.

Domenica 15 sarà la "Giornata della partecipazione", con un "angolo della Musica" composto da pianoforti diffusi dalle 10 alle 18. Previsti momenti musicali con il Liceo Zucchi e Fondazione Appiani dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30 all’Arengario, nel Chiostro Musei Civici e in piazza Duomo. Dalle 18 invece alla chiesa di San Pietro Martire si terrà un concerto di cori amatoriali della Corale Monzese, del Coro Anthem e del Coro bambini Il Mandarino.

Martedì 17 sarà la "Giornata del dialogo" e si terrà alle 17 nella sala Belvedere della Villa Reale una Tavola Rotonda organizzata dall’Accademia Chigiana in collaborazione con Biennale Monza che vedrà la partecipazione di Gianluca Codeghini, Alberto Grassi, Gianluca Patini, Marco Momi e Nicola Sani come moderatore. Alle 20,30 presso il Salone delle Feste della Villa Reale ci sarà il concerto del Quartetto Indaco, uno dei migliori giovani quartetti di oggi, vincitore del prestigioso Concorso Internazionale di Musica da Camera di Osaka 2023.

Mercoledì 18, "Giornata dell’arte", si terrà alle 18 l’evento conclusivo, che condivide il titolo con quello d’introduzione: "Un piano per la città", a cura del Liceo Zucchi in collaborazione con la Biennale di Monza. Il Monza Music Meetings, realizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana, è sostenuto dal Comune di Monza e dal Banco di Desio.

"Valorizzazione di talenti"

"I Music Meetings - ha dichiarato il sindaco Paolo Pilotto - mettono al centro i giovani. Non come semplici spettatori, ma come protagonisti delle occasioni d’incontro e confronto. La cultura, nel senso più ampio del termine, ci aiuta a vivere e ad affrontare l'esperienza lavorativa e il dovere quotidiano. Senza rischiamo di essere 'sacchi vuoti'. È una benedizione per una città mettere insieme più iniziative culturali come sta accadendo a Monza. Questa deve essere la normalità per un Comune capoluogo".

"I Monza Music Meetings - ha dichiarato invece l’assessora alla Cultura, Villa Reale e Parco Arianna Bettin - nascono dall'idea di accompagnare i due storici appuntamenti di grande rilievo della nostra città - Concorso Rina Sala Gallo e Biennale Giovani -, attraverso il coinvolgimento delle realtà monzesi che si occupano di formazione musicale e con la fondamentale e inedita collaborazione con l'Accademia Chigiana di Siena, punto di riferimento a livello internazionale per l'alto perfezionamento musicale. L'idea alla base è proprio quella dell'incontro e della reciproca valorizzazione, per consentire l'introduzione alla musica della cittadinanza attraverso incontri divulgativi, per affermare ancor più Monza quale tappa imprescindibile nel percorso dei giovani artisti emergenti e per dare il giusto risalto al nostro vivace tessuto di formazione in ambito artistico e musicale. Con questa iniziativa andiamo a toccare alcuni dei luoghi artistici e architettonici più importanti della città. È un'operazione ad ampio spettro sui beni cittadini, dai palazzi del centro alle periferie, come nel caso dell’Istituto Padre di Francia a San Fruttuoso".

"Con i Monza Music Meetings – spiega Alessandro Tommasi, direttore artistico di Monza Music Meetings - comincia un percorso, che auspichiamo possa proseguire nei prossimi anni, in cui il territorio di Monza, ricco di iniziative artistiche e musicali, si mette in dialogo con le eccellenze nazionali e internazionali della musica. Siamo dunque felici e onorati di poter iniziare questa collaborazione con l'Accademia Chigiana di Siena, punto di riferimento nel panorama europeo per la didattica e la promozione dei giovani talenti, grazie alla quale sta nascendo un vero e proprio gemellaggio artistico Monza-Siena, che siamo sicuri darà i suoi frutti nel breve e nel lungo termine".

"Con l’avvio di una nuova collaborazione sinergica con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza - afferma Nicola Sani, direttore artistico dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena - la Chigiana, istituzione leader nell’alto perfezionamento musicale, intende offrire nuove opportunità ai giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo per incontrare e rapportarsi a nuove forme di espressione artistica e culturale. Grazie a questa felice collaborazione, Monza Music Meetings, con la direzione artistica di Alessandro Tommasi, offre un percorso appassionante di concerti, mostre, incontri, dibattiti, che consentiranno di approfondire le tematiche del fare musicale con un arricchimento culturale straordinario. Monza e la Villa Reale sono il contesto ideale per riunire energie culturali diverse nel segno della musica che guarda al futuro. Attraverso l’entusiasmo e il potenziale espressivo delle nuove generazioni Monza Music Meeting unisce codici, espressioni, culture e linguaggi". “

"Banco Desio è da sempre vicino ai propri clienti - dichiara Stefano Lado, presidente del Banco di Desio, sponsor - con una particolare attenzione a supportare la cultura e i giovani nei territori in cui operiamo. Siamo particolarmente felici di questa iniziativa a casa nostra a Monza, nella meravigliosa cornice di Villa Reale e con La Chigiana una delle più belle iniziative internazionali nel campo della cultura, della musica e dei suoi giovani talenti".