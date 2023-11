La nuova via di Monza intitolata ad Aurelia, la maestra che sapeva catturare l'attenzione dei bambini

Monza ha una nuova via e sarà intitolata ad Aurelia Josz. La nuova strada è quella all’interno del Parco che collega viale Cavriga con la scuola di Agraria. La giunta comunale, guidata dal sindaco Paolo Pilotto, ha deciso di intitolare quel piccolo tratto di strada monzese a un’importante figura quale è stata appunto quella di Aurelia Josz.

Un nome noto e amato nel panorama culturale italiano. Aurelia Josz (nata a Firenze nel nel 1869 e morta nei campi di concentramento di Auschwitz nel 1944) è stata un’educatrice, una scrittrice ed è stata la fondatrice della prima Scuola di Agraria femminile in Italia. Il padre era di origine ungherese, mentre la mamma di Ferrara. Aurelia faceva la maestra elementare prima a Firenze e poi a Milano dove ideò nuove metodologie didattiche, per catturare l'attenzione delle sue alunne. Le lezioni si svolgevano utilizzando il teatro e materiali cartacei innovativi e con le sue allieve creò un museo geografico e antropogeografico e, con un occhio ai suoi nuovi metodi didattici, pubblicò manuali scolastici.

“Inoltre nel 1902 - come riferisce Wikipedia - inaugurò a Milano la prima Scuola pratica agricola femminile in Italia, ideata per una trentina di orfane, tra i 13 e i 15 anni, che si trovavano nell'orfanotrofio delle Stelline, in corso Magenta. La scuola venne poi trasferita a Niguarda. A Monza ha fondato la scuola di Agraria del Parco. All'inizio degli anni Trenta ha impiantato anche una Scuola Agraria in provincia di Roma”. Aurelia Josz venne arrestata nel 1944 e deportata nei campi di concentramento perché di origine ebraica e quando dopo alcuni giorni arrivò ad Auschwitz venne uccisa.