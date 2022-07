Tutto pronto per la corsa più pazza e colorata della Brianza

I runner più "pazzi" della Brianza (ma non solo) si stanno già scaldando. Nel fine settimana torna - dopo la pausa di due anni a causa dell'emergenza sanitaria - la Monza Power Run, la corsa benefica non competitiva organizzata dall'associazione Lele Forever da oltre due decenni impegnata a sostenere i progetti di ricerca e di solidarietà a favore dell'Ematologia adulti dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Sabato 23 luglio la prima gara: sono 600 gli iscritti che durante la prova (con partenza da Villasanta) dovranno cimentarsi nel superamento di ostacoli scenografici, arrampicate, salti e guadi. Partenza alle 18 e poi tappa anche in Autodromo per la più intensa delle due giornate, quella in cui dovranno affrontare una corsa di 12 Km. Giunti nel Tempio della Velocità i runner percorreranno brevi tratti di pista, transiteranno sulle storiche sopraelevate e su terreni più insidiosi, come le vie di fuga del tracciato e le aree parcheggio.

L’evento, che proseguirà anche nella giornata di domenica 24 luglio con la Monza Sprint Run di 6 Km tra Villasanta e il Parco di Monza, è aperto a tutti, anche senza essere in possesso di certificato medico e con il solo requisito di aver compiuto 18 anni.

Ma sarà soprattutto un fine settimana di festa. Location Villasanta, dove la nuovissima piazza Europa ospiterà il "villaggio" della Monza Power Rum. per le due giornate ci saranno street food con i migliori truck dove i runner mascherati (ma non solo) potranno ricaricarsi. Sabato gli stand apriranno alle 14 e chiuderanno a mezzanotte. In programma concerti, animazione e dj set. Domenica foodtruck e animazione dalle 12.30 alle 22.30.

Sarà possibile gustare sandwich, gnocco fritto, tigelle, salumi, kebab, hamburger, pizza, pittule siciliane e molto altro. Dai grandi classici alle rivisitazioni gourmet. E soprattutto fiumi di birra.