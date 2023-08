La stazione che apre le porte al commercio: quale negozio verrà inaugurato a Monza Sobborghi?

Ad oggi abbandonata e frequentata solo dai pendolari, la stazione di Monza Sobborghi adesso apre le porte anche alle attività commerciali. Ferservizi ha pubblicato la brochure con le informazioni relative all’apertura, nella stazione di Monza Sobborghi, di un’area commerciale. Un negozio proprio all'interno del secondo scalo ferroviario della città.

Una gara di manifestazione di interesse per coloro che (entro le ore 12 del 10 ottobre 2023) desidereranno presentare la propria candidatura per aprire un’attività commerciale proprio nella stazione dove, ad oggi, non c’è nulla.

Come si legge nel documento (pubblicato sull’albo pretorio del comune di Monza) verranno considerate idonee solo le proposte di attività destinante principalmente alla clientela ferroviaria. Verranno bandite, inoltre, sale giochi e sale slot, money transfer, compro oro, sexy shop e “altre attività commerciali – si legge sul documento – che per tipologia di prodotti offerti e per l’attività esercitata espongano RFI Spa ed in genere il Gruppo Fs Italiane al rischio di danno di immagine". L’area commerciale è di circa 169 mq.