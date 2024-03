Morgan direttore artistico di Sanremo: in rete la petizione dei suoi fan

"Chiediamo che a Morgan venga affidata la direzione artistica del Festival della Canzone Italiana 2025".

Questo è quanto chiedono i fan del cantante monzese Morgan sulla piattaforma Change.org, con la preghiera ai vertici Rai che il nome del loro beniamino venga preso in considerazione per la prossima edizione del festival di Sanremo. In qualità di direttore artistico della kermesse musicale. Dopo l'addio di Amadeus, che secondo quanto chiarito da lui più volte non tornerà, e il toto - nomi che oggi vuole il presentatore Alessandro Cattelan in prima linea, il dibattito intorno alla prossima edizione del festival si sta facendo sempre più acceso E a tal proposito proprio il cantante monzese in un'intervista rilasciata a La Stampa avrebbe detto di sentirsi pronto per il grande ritorno sulle scene, dopo l'addio anticipato a X Factor della scorsa stagione tra polemiche e litigi con gli altri giudici, candidandosi appunto quale prossimo direttore artistico del festival della canzone sanremese.

Un'autocandidatura la sua, che pure da diverso tempo si sta accompagnando a diverse voci che lo vorrebbero realmente a ricoprire quel ruolo. Non è un caso dunque, la richiesta dei suoi fan, e la petizione lanciata dagli stessi in suo favore sulla piattaforma online Change.org: "Con Marco Castoldi si tornerebbe alle origini, ovvero con il ruolo centrale occupato dalle canzoni, dalla musica, musica non più vista come mero ornamento, non più vista solo dal punto di vista dei numeri, ma esclusivamente dal punto di vista della qualità artistica e della meritocrazia, senza pregiudizi alcuni - si legge - La nomina di Marco Castoldi a direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 rappresenterebbe la certezza che la musica di qualità tornerebbe ad occupare la televisione pubblica, della quale Marco Castoldi è un convinto sostenitore".

Per l'artista, al momento impegnato in tribunale nella causa per diffamazione intentata dall'ex amico Bugo per quando accaduto sul palco di Sanremo 2020, dunque un vero movimento a supporto di una sua eventuale nomina. Che per sua stessa ammissione non disdegnerebbe e che, qualora diventasse reale, andrebbe a ridisegnare per l'ennesima volta il corso della sua carriera.