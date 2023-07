Addio Franklin, il cane strappato ai maltrattamenti e che correva con il carrellino

Franklin non aveva neanche 2 anni, ma nella sua vita così breve, accanto alla sofferenza e alla malattia aveva conosciuto anche l’amore di chi si è preso cura di lui e gli ha donato una (breve) esistenza fatta di affetto, giochi e allegria.

Al rifugio di San Damiano c’è tristezza per la morte di Franklin, la mascotte dell’Ente nazionale protezione animali di Monza. Il giovane esemplare di amstaff era arrivato nel canile il 2 dicembre 2021, ancora cucciolo, in seguito a un intervento congiunto effettuato dal Nucleo Anti-maltrattamento e Ats Brianza. Fin da subito erano emersi i suoi problemi di salute: aveva perso l’uso delle zampe posteriori, era impossibilitato a muoversi e a trattenere i bisogni. Da ulteriori esami era risultato che aveva un tumore intramidollare inoperabile, che non solo non gli lasciava speranze di muoversi da solo, ma aveva anche un prognosi di pochi mesi di vita. Ma Franklin, grazie ai veterinari e al grande amore dei volontari dell’Enpa, ha compiuto il miracolo riuscendo a vivere per oltre un anno e mezzo.

“Grazie anche all’aiuto della Rete Solidale di Enpa abbiamo ottenuto per te uno splendido carrellino con cui muoverti, hai imparato molto velocemente a usarlo sfrecciando da tutte le parti come nulla fosse e mettendo su in poco tempo una muscolatura e dei pettorali da vero culturista. Il nostro piccolo culturista con il pannolino - ricordano i volontari dell’Enpa -. Eri un concentrato di magia e voglia di vivere. Quante avventure Frank, com’è stato bello vederti crescere, fare esperienze, conoscere altri cani (e no, non ti piacevano tutti, quando si trattava di cibo eri sempre pronto a far valere le tue ragioni), conoscere altre persone, giocare e correre: ti sei goduto tutto quello che la vita ti ha dato al massimo senza mai risparmiarti in niente, ed è così che bisognerebbe vivere sempre”.

“In tantissimi - ricordano dal rifugio di via San Damiano - dopo la tua scomparsa ti hanno ricordato, con messaggi, post e mail pieni di affetto. Ci mancherai immensamente, grazie di avere insegnato a tutti noi che nonostante la vita non sia stata troppo generosa si può essere comunque buoni e riconoscenti per quello che si ha. Ora corri libero lassù, ti immaginiamo come nelle giornate di primavera, quando ti imbambolavi con il muso felice a guardare verso il sole. Sei stato tanto amato, almeno in questo hai avuto fortuna".

Nel canile di Monza (ma non solo) ci sono tanti Franklin e cani malati e bisogni che hanno bisogno di una seconda occasione, della possibilità di vedersi aprire le porte di una casa e di una famiglia che li accolga e li segua con particolare amore e pazienza. Per info potete scrivere a: canile@enpamonza.it o chiamate in canile dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 allo 039 835623.