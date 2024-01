Addio al dottor Ezio Giani, il medico di tanti atleti di Monza e Brianza

Lo sport (e gli sportivi monzesi) in lutto: è morto il dottor Ezio Giani. Era molto noto, amato e stimato in città perché era stato anche medico sociale della Forti e Liberi Monza basket, della Roller Monza hockey su pista, e medico sportivo di diverse società di calcio tra le quali quella di Brugherio.

Il suo impegno e la sua dedizione per il lavoro e per lo sport erano molto apprezzati sul territorio dove aveva portato avanti anche importanti progetti legati ai corretti stili di vita e alla nutrizione. A dare l’annuncio della sua scomparsa l’Olimpia Milano, con un post su Facebook: “La famiglia della Pallacanestro Olimpia Milano, la proprietà, lo staff, i giocatori, interpretando anche il sentimento della tifoseria si stringe intorno ai familiari del dottor Ezio Giani in questo momento di estremo dolore. Ezio è stato per 11 anni apprezzato membro dello staff sanitario dell’Olimpia dopo un periodo altrettanto lungo a Cantù. Da tempo lottava con dignità, impegno e la sua proverbiale ironia contro una terribile malattia senza cessare di lavorare con la sua solita serietà. Oggi ci ha lasciato e ci manca già. Gli abbiamo voluto bene. Un abbraccio ancora alla famiglia”. Anche il mondo sportivo cittadino si stringe attorno alla famiglia del dottor Giani, ricordandone la grande professionalità e umanità