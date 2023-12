Addio a Florio Casati, lo storico commerciante del centro amico di Bonatti

"Proprio qualche mese fa festeggiavamo i suoi 100 anni e all'assemblea annuale dei soci a novembre era tra noi sorridente. Questa notte Florio Casati, uno tra i fondatori della Pell e Oss, ci ha lasciati. Ciao Florio".

Con questo breve messaggio sulla sua pagina Facebook, accompagnato da un piccolo cuore, la storica associazione alpinistica monzese ha reso nota la scomparsa del villasantese Florio Casati, commerciante e titolare dell'omonino negozio di fototecnica in piazza Carducci, fra i volti più conosciuti e amati in città.

Florio aveva compiuto 100 anni lo scorso mese di agosto. Tra i fondatori, appunto, di "Pell e Oss", fra le società alpinistiche più attive in Brianza, di lui era nota la grande amicizia con Walter Bonatti. Florio se n'è andato circondato dall’affetto dei figli Walter, Daniele, Flavio e Fabrizio. Proprio Walter, sempre sulla sua pagina Facebook lo ha salutato postandone un ritrattostto al quale si leggono poche ma sentite parole :"Ciao Florio, anima bella??Ci mancherai tantissimo".

Una vita tutta lavoro e famiglia, sempre allegro e con una tempra di ferro, Florio non aveva mai dimenticato di presenziare tutte le mattine nel nogozio di famiglia. Dove per i clienti era una vera e propria istituzione.

Nei primi giorni di settembre Florio aveva ospitato a casa sua il sindaco di Villasanta Luca Ornago e l'assessore Laura Varisco, per raccontare loro la sua storia: "Con i muscoli, con il cuore ma soprattutto con la testa - aveva postato il sindaco - Così ci ha accolto sulla soglia di casa Florio Casati, due giorni dopo lo scoccare del suo #centesimo compleanno. Poi, in salotto, con grande lucidità e circondato dai parenti più stretti, ha accompagnato la nostra visita tanto con i ricordi di una vita (importante e "comunitaria") quanto con personali (e pertinenti) considerazioni sul giorno d'oggi. Chapeau e #tantiauguri Florio! Per l'assessore Laura Varisco e per me è stato un onore poterti incontrare".