Sono comparse le prime luminarie di Natale, e scoppiano subito le critiche

Mancano due mesi ma in alcuni comuni della Brianza si inizia già a respirare l'aria del Natale. A Bovisio Masciago sono apparse le prime luminarie ma c'è già chi si lamenta. E come spesso succede la denuncia e la critica corrono sui social.

Sul gruppo Facebook "Sei di Bovisio Masciago se..." nella giornata di giovedì 26 ottobre è stata postata la foto dei primi addobbi, montati proprio questa mattina. Una grande lanterna con festoni dorati che, però, sembrerebbe già subire il passare del tempo o gli effetti dell'esposizione alle intemperie. Quella lanterna non è passata inosservata e le critiche non sono mancate. C’è chi non ha apprezzato l’estetica e la forma; chi attende ad esprimere giudizi aspettando di vedere la decorazione accesa; c’è chi ha critica i tempi considerano gli allestimenti alla fine di ottobre troppo anticipati; chi le considera troppo antiquate. C’è chi quel tipo di luminarie già negli anni passati le aveva ammirati in altri comuni della Brianza rassicurando gli utenti che, una volta accese, l’effetto sarà molto più suggestivo. C’è poi chi ha invocato di smettere con il lamento e di gioire delle prime decorazioni di Natale pensando a chi, le feste, non se le potrà godere.