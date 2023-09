Un viaggio sulla slitta di Babbo Natale e le altre sorprese del magico villaggio di Natale

E' da poco iniziato settembre ma in Brianza fervono i preparativi per il villaggio di Natale. E quest'anno il Christmas World di Agribrianza compie 30 anni. Lo store di prodotti per il giardinaggio, il bricolage e gli animali di Concorezzo, come ogni anno, nel periodo natalizio, apre le sue porte per accogliere gli amanti del Natale e regalare a grandi e piccini momenti da fiaba immersi nella magica atmosfera natalizia tra renne e neve.

Ancora non è stata comunicata la data di apertura del villaggio ma dal negozio hanno assicurato che già fervono i preparativi e che quest'anno si faranno le cose ancora più in grande. Tante le sorprese in serbo, alcune già annunciate.

All'interno del Christmas World 2023 ci sarà la possibilità di fare una esperienza di guida con la realtà virtuale a bordo della slitta di Babbo Natale. "Dopo la Lapponia e il giro del mondo, quest’anno ti porteremo in… Eh, no, ora è ancora troppo presto per rivelartelo, ma ti garantiamo sarà super divertente e giocoso" annunciano sul sito dell'iniziativa. All’ingresso del Christmas World è atterrata anche la slitta di Babbo Natale e per i visitatori ci sarà la possibilità di cimentarsi con un simulatore di volo e indossare il visore per fare la conoscenza di D.A.S.H., l’aiutante di Babbo Natale che sarà l'accompagnatore del viaggio. L'esperienza è gratis per i bambini sotto i tre anni, l'ingresso per chi indossa il visore è di 3 euro.