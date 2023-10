Nell'area del grande disastro ecologico (forse) sorgerà un parco fotovoltaico

Sulle ceneri della ex Lombarda Petroli potrebbe sorgere un grande parco fotovoltaico. Il condizionale è d’obbligo. Tutto è ancora in fase progettuale. L’annuncio – e l’ipotesi tra le varie possibilità di trasformare una parte dell’area da bonificare in parco fotovoltaico – è stato illustrato dal sindaco di Villasanta Luca Ornago. Giovedì 5 ottobre, durante una conferenza stampa per annunciare la proposta di modifica dell'Ambito di Trasformazione "Fallimento Lombarda Petroli", ha avanzato tra le varie possibilità anche questa. Che si inserisce nella variante del Pgt da approvare entro la fine del mandato amministrativo della giunta di centrosinistra (primavera 2024).

“La nostra proposta alla curatela prevede 10mila mq quadrati in più da destinare ad area agricola – ha spiegato -. Una superficie maggiore rispetto a quella prevista nel Pgt del 2019. Un’area agricola che, naturalmente, come il resto dovrà essere sottoposta ad un intervento di bonifica. Non si potrà edificare, ma sarà possibile posizionare pannelli fotovoltaici che potrebbero portare un utile ai futuri insediamenti”. All’incontro, al quale era presente anche l’assessore all’Urbanistica Carlo Sormani, è stato sottolineato la volontà di trovare una soluzione definitiva a questa annosa vicenda. “Il compito dell’amministrazione è quello di preservare l’interesse pubblico – ha ricordato Ornago -. A Villasanta abbiamo una grande area che necessita un intervento di bonifica”.

La proposta verrà discussa martedì 10 ottobre in commissione Urbanistica, quando l’amministrazione comunale dovrà anche affrontare il tema della controproposta che proprio nella mattinata di giovedì 5 ottobre è stata inviata dalla controparte in comune. “Non verrà consumato suolo, in linea quindi con le direttive della provincia e l’impegno dell’amministrazione comunale – ha concluso Ornago -. E verrà mantenuto quel corridoio ecologico che dividerà la Lombarda Petroli dalla Immobiliare Villasanta e garantirà una prosecuzione del verde verso Monza”.